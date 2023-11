"De Vlaamse Waterweg geeft nu al mee dat de Westhoek te maken heeft met een waterbomscenario," zegt Peeters. Het gaat om extreme regenval met extreme debieten tot gevolg."

Peeters bezoekt de regio samen met Chris Danckaerts, de topman van de Vlaamse Waterweg. "De Vlaamse Waterweg heeft de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om wateroverlast te beperken in de Westhoek en nabij de IJzer."

"De afgelopen jaren is er door De Vlaamse Waterweg verder geïnvesteerd in de IJzer, zowel in onderhoud als in verder investeringen in het waterbeleid én waterbeheer."