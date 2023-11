In het Vlaams parlement hebben verschillende West-Vlaamse parlementsleden vragen gesteld aan minister van Openbare Werken Lydia Peeters. Ze vragen om dringend te investeren in de waterbeheersing in de Westhoek. Maar de minister zegt dat dat al gebeurt. Zo waren er twee jaar geleden grote baggerwerken in de IJzer en ook dit jaar is er gebaggerd. Voor volgend jaar is zelfs nog meer budget voorzien.