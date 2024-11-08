“We zetten extra in op het structureel onderhouden van onze waterwegen en andere infrastructuur”, beklemtoont Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare werken, Havens en Sport Annick De Ridder. “Het structureel verbeteren van de oevers in de Westhoek moet de veiligheid van de bewoners en de ondernemingen, waaronder veel landbouwbedrijven, verhogen en garanderen.”

“Investeren in de waterhuishouding is een belangrijk onderdeel van het provinciaal beleid”, zegt gedeputeerde Bart Nayaert van de Provincie West-Vlaanderen. “Ook in de Westhoek is er nood aan ingrepen om water veilig te kunnen afvoeren maar ook om water op te kunnen houden in droge periodes zodat er drinkwater beschikbaar blijft voor het vee en gewassen op tijd voldoende beregend kunnen worden met water uit de buurt.”

