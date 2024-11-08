Mya Verleye
Bij de hoge waterstand eind 2023 raakten verschillende oevers van waterwegen in het IJzerbekken beschadigd. De Vlaamse Waterweg heeft de situatie geïnventariseerd en een aannemer aangesteld voor het structureel onderhoud op een vijftiental plaatsen. Het gaat om een opdracht van zo’n 30 miljoen euro, verspreid over vier jaar.
De herstellingen en aanpassingen passen in het actieplan Weerbare Westhoek om de regio weerbaarder te maken tegen natte en droge periodes. De Provincie West-Vlaanderen draagt 2,5 miljoen euro bij. Verschillende oevers moeten worden hersteld of opgebroken en herbouwd om hun beschermingsniveau terug op peil te brengen. Bij de vernieuwing gaat ook extra aandacht uit naar de bereikbaarheid en de uitvoerbaarheid van latere beheerwerken. De vijftien locaties voor de oeverwerken bevinden zich onder meer langs de IJzer in Nieuwpoort, Middelkerke en Diksmuide en langs de Komenvaart in Ieper, Veurne-Ambacht in Lo-Reninge.
Veiligheid garanderen
“We zetten extra in op het structureel onderhouden van onze waterwegen en andere infrastructuur”, beklemtoont Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare werken, Havens en Sport Annick De Ridder. “Het structureel verbeteren van de oevers in de Westhoek moet de veiligheid van de bewoners en de ondernemingen, waaronder veel landbouwbedrijven, verhogen en garanderen.”
“Investeren in de waterhuishouding is een belangrijk onderdeel van het provinciaal beleid”, zegt gedeputeerde Bart Nayaert van de Provincie West-Vlaanderen. “Ook in de Westhoek is er nood aan ingrepen om water veilig te kunnen afvoeren maar ook om water op te kunnen houden in droge periodes zodat er drinkwater beschikbaar blijft voor het vee en gewassen op tijd voldoende beregend kunnen worden met water uit de buurt.”
Werken vanaf winter 2025-2026
De eerste werken op het terrein zullen na de winter 2025-2026 worden uitgevoerd. Dan zou de eerste omgevingsvergunning moeten zijn afgeleverd. In afwachting van de structurele herstellings- en verbeterwerken voorziet De Vlaamse Waterweg nv in het verder dagdagelijks onderhoud van de oevers.