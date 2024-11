Volgens gouverneur Carl Decaluwe gaat het studiewerk dan wel vooruit, de uitvoering laat op zich wachten. In Roesbrugge en Stavele wil de gouverneur sneller maatregelen. Het is in die dorpen dat de IJzer ons land binnenkomt. Gezien de hellingsgraad op de bodem van de rivier daar minder scherp is, loopt de afwatering

naar zee minder snel en hoopt er zich heel wat water op. De kans is momenteel groot dat de Westhoek opnieuw met de voeten in het water staat als de hemelsluizen opengaan.

"Ik denk dat we in dezelfde situatie zitten als vorig jaar en misschien wel nog erger want intussen staat de grondwatertafel op een veel hoger peil dan vorig jaar. Op een jaar tijd is er al veel gebeurd, dossiers opmaken, projectaanvragen, maar een jaar later zijn het de realisaties die tellen. Ook met Frankrijk zijn gesprekken opgestart, maar die samenwerking verloopt toch niet zoals ik gehoopt had. Ik ben daar wat in ontgoocheld. Ik ga één voorbeeld geven. Het Mageteaux-project, dat is dus extra pompen om effectief de afvoer te versnellen via het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Duinkerke, daar is een addendum voorzien voor het moederverdrag. Dat is nu al jaren dat we zitten te pleiten bij de Fransen om dat te valideren, maar dat gebeurt maar niet."