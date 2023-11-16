70 punten

Alles samen waren er 70 punten die snel aangepakt moesten worden. Eén derde is al gerealiseerd. De andere zijn volop bezig en moeten eind 2028 klaar zijn. Alles samen gaat het om een investering van 100 miljoen euro. Gerard Liefooghe, burgemeester Alveringem: “Toen ik bij de gouverneur was heb ik gezegd, zorg dat de IJzer gebaggerd wordt. Hij heeft woord gehouden. De IJzer is gebaggerd.”

De burgemeester van Alveringem hoopt ook dat de aarden berm, die Stavele moet beschermen, er snel komt. De Taskforce werkt alvast verder aan duurzame oplossingen op middellange en lange termijn.

