Weerbare Westhoek: een derde gerealiseerd , twee jaar na ongeziene wateroverlast
De IJzer en andere waterlopen baggeren, de dijken onderhouden en versterken. Het zijn maar een paar van de 70 korte termijnmaatregelen die uitgevoerd zijn sedert de hevige overstromingen twee jaar geleden. Meteen na de overstromingen werd een Taskforce opgericht. Die is ondertussen bezig met een plan voor maatregelen op lange termijn.
In 2023 stond in het IJzerbekken 6.000 hectare onder water. De normale buffercapaciteit is 3.000 hectare. Meteen werd er een Taskforce Weerbare Westhoek opgericht om samen met de gemeenten, de polderbesturen en het provinciebestuur maatregelen te nemen. Carl Decaluwé: “We hebben gezien dat burgemeesters vroegen om onderhoudswerken van de IJzer en de Lovaart. Een groot stuk van die werken is al uitgevoerd. Ook de dijken, onder meer de winterdijk die serieuze schade had opgelopen, zijn hersteld. Naar onderhoud toe is er echt veel gebeurd, zodat we beter beschermd zijn.”
70 punten
Alles samen waren er 70 punten die snel aangepakt moesten worden. Eén derde is al gerealiseerd. De andere zijn volop bezig en moeten eind 2028 klaar zijn. Alles samen gaat het om een investering van 100 miljoen euro. Gerard Liefooghe, burgemeester Alveringem: “Toen ik bij de gouverneur was heb ik gezegd, zorg dat de IJzer gebaggerd wordt. Hij heeft woord gehouden. De IJzer is gebaggerd.”
De burgemeester van Alveringem hoopt ook dat de aarden berm, die Stavele moet beschermen, er snel komt. De Taskforce werkt alvast verder aan duurzame oplossingen op middellange en lange termijn.
Meer informatie over de Tasforce en de werken vind je op deze website.