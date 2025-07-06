De uitzonderlijke regenbuien van afgelopen zomer zorgden voor wateroverlast in verschillende woningen. Het stadsbestuur reageerde meteen met een spoedoverleg en liet de probleemzones uitgebreid onderzoeken. Dat gebeurde op basis van de meldingen op het nummer 1777, rechtstreekse signalen aan de bevoegde schepen en plaatsbezoeken.

“Na de meldingen hebben we meteen actie ondernomen en oplossingen uitgewerkt”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Trui Steenhoudt. “Die zijn samen met onze stadsdiensten en externe partners uitgevoerd om te vermijden dat dergelijke waterbommen opnieuw wateroverlast veroorzaken.”