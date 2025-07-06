14°C
Kort­rijk pakt oor­za­ken water­over­last aan met gerich­te ingrepen

Na de hevige regenval deze zomer – die in meerdere Kortrijkse straten voor wateroverlast zorgde – heeft de stad een reeks maatregelen uitgevoerd om herhaling van dergelijke scenario's in de toekomst te vermijden. De getroffen inwoners kregen intussen een brief met de resultaten van het onderzoek en de stappen die genomen zijn.

De uitzonderlijke regenbuien van afgelopen zomer zorgden voor wateroverlast in verschillende woningen. Het stadsbestuur reageerde meteen met een spoedoverleg en liet de probleemzones uitgebreid onderzoeken. Dat gebeurde op basis van de meldingen op het nummer 1777, rechtstreekse signalen aan de bevoegde schepen en plaatsbezoeken.

“Na de meldingen hebben we meteen actie ondernomen en oplossingen uitgewerkt”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Trui Steenhoudt. “Die zijn samen met onze stadsdiensten en externe partners uitgevoerd om te vermijden dat dergelijke waterbommen opnieuw wateroverlast veroorzaken.”

Nieuws

Ondergelopen kelders en straten door hevige buien in regio Kortrijk

Rioolinspecties en herstellingen

Camera-inspecties in het rioleringsstelsel brachten een aantal problemen in kaart. Zo werd wortelgroei verwijderd en werden foutieve aansluitingen ontdekt, die in overleg met Aquafin worden aangepakt. Bewoners kregen ook advies om hun aansluiting te verbeteren, bijvoorbeeld via een terugslagklep. Volgens de stad zouden de meeste problemen daarmee verholpen zijn, al blijft wateroverlast bij extreme buien nooit volledig uit te sluiten.

Extra werken in spoorwegtunnel

Daarnaast werd ook de spoorwegtunnel in de Burgemeester Felix de Bethunelaan, vlak bij de Sint-Paulusschool, onder handen genomen. Die stond bij hevige regen geregeld blank. De straatkolken werden nu hoger aangesloten op de riolering om het water sneller af te voeren. Op het talud kwamen schanskorven om te vermijden dat bladeren of aarde in de riolen terechtkomen. Tegelijk werd het verkeersplateau vernieuwd.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Wateroverlast

