Tot 15 ploegen met in totaal 64 manschappen van de hulpverleningszone Fluvia waren zondagavond druk in de weer nadat een dubbele felle buienlijn tussen 16u30 en 18u over de regio trok.

De meldingen kwamen vooral uit het zuiden van Kortrijk, Zwevegem en Avelgem. De brandweer vraagt mensen van wie de kelder is ondergelopen alvast zelf met een dompelpomp het eerste werk te verrichten, indien mogelijk. De ploegen zijn onderweg maar het gaat vaak om tijdsintensieve opdrachten. Ook zijn er nog voldoende zandzakjes beschikbaar, laat Francis Benoit weten, de voorzitter van de zone.

Onder meer in Kortrijk kregen mensen water in de kelder. De tunnel in de Felix De Bethunelaan liep onder. In Wevelgem liep een school waterschade op. Ook in Avelgem kwamen straten onder water te staan.