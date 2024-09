Bij storm- of waterschade waarbij de brandweer nodig is, kunnen slachtoffers bellen naar 1722 of online een aanvraag indienen op www.1722.be. Enkel voor levensbedreigende situaties mag het noodnummer 112 gebeld worden.

Het KMI waarschuwt voor onweer op zaterdagavond, wanneer er tijdens de avond en de vroege nacht een regen- en onweerszone vanuit Frankrijk over ons land trekt. Ook in West-Vlaanderen kan het hevig gaan regenen en staat er een felle wind en geldt er code geel.