Wie bel ik als ik hulp nodig heb?



Stel jezelf de vraag of er mogelijk een leven in gevaar is en of een interventie van de brandweer noodzakelijk is.

Ik bel het nummer 112 wanneer ik dringend een ambulance of de brandweer nodig heb, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is.

Voorbeelden: instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, ...), brandgevaar, incident met gewonden,...

Ik gebruik het e-loket van de brandweer op www.1722.be of bel het nummer 1722 wanneer er geen risico is op levensgevaar maar ik de hulp van de brandweer nodig heb.

Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg,...

Ik bel een gekwalificeerde vakman (of ik voer zelf herstellingen uit) wanneer er geen risico is op levensgevaar en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is. De nummers 112 en 1722 mogen in die gevallen niet worden gebruikt.

Voorbeelden: omgevallen boom in de tuin, beschadigde veranda, hagelschade aan een voertuig, elektriciteitspanne, ...



Voorrang aan mensen in levensgevaar



De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen.

De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.

Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.