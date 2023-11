Guido Vandenbroucke is conservator van natuurgebied De Blankaart. Het gebied in Woumen is haast volledig overstroomd. Op vraag van de brandweer maakt Guido zich op om met zijn vrouw Trees te vertrekken. "We zetten onze meubels op houten blokken mocht het water in ons huis komen, maar we gaan ervan uit dat dat niet zal gebeuren", zegt Guido.