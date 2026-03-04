25°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Moge­lij­ke over­na­me Sport Vlaan­de­ren Wou­men door de pro­vin­cie lijkt van de baan

Woumen 02

De toekomst van Sport Vlaanderen Woumen blijft onduidelijk. Volgens de actiegroep 'Samen Sport Vlaanderen Woumen' zal de provincie West-Vlaanderen het sportcentrum niet overnemen. Een officiële bevestiging van de provincie is er voorlopig nog niet.

Het sportcentrum in Woumen, bij Diksmuide, zou normaal 1 september de deuren sluiten. De Vlaamse regering besliste het sportcentrum te sluiten in kader van de besparingsmaatregelen. Een mogelijke overname door de provincie werd de voorbije maanden gezien als een van de laatste pistes om het centrum open te houden.

De Rhille Woumen
Nieuws

Provincie koopt mogelijk ruitersportcentrum De Rhille in Woumen

"Het is bijzonder jammer dat deze duidelijkheid pas nu komt. Velen hoopten dat een overname door de provincie alsnog een toekomst kon bieden aan het centrum"

Jasper Pillen - Vlaams Parlementslid (Anders)

Anders wil duidelijkheid

Vlaams Parlementslid Jasper Pillen (Anders) volgt het dossier al langer op en reageert op het nieuws. "Het is bijzonder jammer dat deze duidelijkheid pas nu komt. Gebruikers, scholen, verenigingen en medewerkers hebben maandenlang in onzekerheid geleefd. Velen hoopten dat een overname door de provincie alsnog een toekomst kon bieden aan het centrum." Pillen kondigt ook aan dat hij de bevoegde Vlaamse minister opnieuw om uitleg zal vragen. Hij wil onder meer meer duidelijkheid over de financiële motivering van de sluiting en over de toekomst van de gebruikers van de site, waaronder scholen, jongeren en recreatieve ruiters.

De Rhille Woumen
Niels Jonckheere
Woumen Sport Vlaanderen

Meest gelezen

Onweer moen brandweer boom
Nieuws
Update

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sportscube

In de Sportscube in Brugge kun je tegelijk gamen en sporten
Sport Vlaanderen 1

Nieuwe uitbater van Sport Vlaanderen in Blankenberge plant 10 miljoen aan investeringen: dit zijn de plannen
Sport Vlaanderen Coucke

Blankenberge vindt private partner voor uitbating Sport Vlaanderen en dat is geen onbekende
Paardenstallen Waregem 1

Waregem vernieuwt paardenstallen op site Sport Vlaanderen met oog op EK jumping 2027
Ronde van Brugge Wouter Mouton

Ronde van Brugge : Ook Sport Vlaanderen stelt zich burgerlijke partij tegen klimaatactivist
De Rhille Woumen

Provincie koopt mogelijk ruitersportcentrum De Rhille in Woumen
Aanmelden