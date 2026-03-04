Mogelijke overname Sport Vlaanderen Woumen door de provincie lijkt van de baan
De toekomst van Sport Vlaanderen Woumen blijft onduidelijk. Volgens de actiegroep 'Samen Sport Vlaanderen Woumen' zal de provincie West-Vlaanderen het sportcentrum niet overnemen. Een officiële bevestiging van de provincie is er voorlopig nog niet.
Het sportcentrum in Woumen, bij Diksmuide, zou normaal 1 september de deuren sluiten. De Vlaamse regering besliste het sportcentrum te sluiten in kader van de besparingsmaatregelen. Een mogelijke overname door de provincie werd de voorbije maanden gezien als een van de laatste pistes om het centrum open te houden.
"Het is bijzonder jammer dat deze duidelijkheid pas nu komt. Velen hoopten dat een overname door de provincie alsnog een toekomst kon bieden aan het centrum"
Anders wil duidelijkheid
Vlaams Parlementslid Jasper Pillen (Anders) volgt het dossier al langer op en reageert op het nieuws. "Het is bijzonder jammer dat deze duidelijkheid pas nu komt. Gebruikers, scholen, verenigingen en medewerkers hebben maandenlang in onzekerheid geleefd. Velen hoopten dat een overname door de provincie alsnog een toekomst kon bieden aan het centrum." Pillen kondigt ook aan dat hij de bevoegde Vlaamse minister opnieuw om uitleg zal vragen. Hij wil onder meer meer duidelijkheid over de financiële motivering van de sluiting en over de toekomst van de gebruikers van de site, waaronder scholen, jongeren en recreatieve ruiters.