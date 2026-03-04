Anders wil duidelijkheid

Vlaams Parlementslid Jasper Pillen (Anders) volgt het dossier al langer op en reageert op het nieuws. "Het is bijzonder jammer dat deze duidelijkheid pas nu komt. Gebruikers, scholen, verenigingen en medewerkers hebben maandenlang in onzekerheid geleefd. Velen hoopten dat een overname door de provincie alsnog een toekomst kon bieden aan het centrum." Pillen kondigt ook aan dat hij de bevoegde Vlaamse minister opnieuw om uitleg zal vragen. Hij wil onder meer meer duidelijkheid over de financiële motivering van de sluiting en over de toekomst van de gebruikers van de site, waaronder scholen, jongeren en recreatieve ruiters.