Waregem vernieuwt paardenstallen op site Sport Vlaanderen met oog op EK jumping 2027
De gemeenteraad van Waregem heeft het ontwerp goedgekeurd voor de grondige vernieuwing van de paardenstallen en de buitenaanleg op de site van Sport Vlaanderen. Met het project wil de stad inzetten op dierenwelzijn, duurzaamheid en veiligheid, in aanloop naar het Europees kampioenschap jumping in 2027.
De paardenstallen op de site van Sport Vlaanderen in Waregem worden volledig vernieuwd. De bestaande infrastructuur wordt gestript en heropgebouwd volgens de nieuwste normen voor dierenwelzijn. Zo krijgen de nieuwe boxen een oppervlakte van ruim 11 vierkante meter, wat het comfort voor de paarden aanzienlijk moet verbeteren.
“Met deze investering zorgen we voor moderne en duurzame stallen die beantwoorden aan de huidige eisen”, klinkt het bij het stadsbestuur. Door de grotere boxen daalt het aantal stallen wel van 84 naar 72.
Naast de stallen wordt ook de buitenomgeving aangepakt. De parking wordt heringericht met aandacht voor een veilige circulatie van paarden, ruiters en bezoekers, zowel bij dagelijks gebruik als tijdens grote evenementen.
Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de paardensportcoördinator en de betrokken clubs. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. De werken worden via een openbare procedure aanbesteed, en de stad kan rekenen op subsidies van Sport Vlaanderen.
“Met dit project bevestigen we onze ambitie als toonaangevende stad van het paard”, aldus het stadsbestuur. De vernieuwde infrastructuur moet een belangrijke rol spelen in de voorbereiding op het Europees kampioenschap jumping, dat in 2027 in Waregem plaatsvindt.