De provincie West-Vlaanderen heeft interesse om het ruitersportcentrum De Rhille in Woumen bij Diksmuide te kopen. Dat heeft Vlaams minister van Sport Annick De Ridder geantwoord op vragen van Anders-parlementslid Jasper Pillen uit Brugge.
Annick De Ridder, Vlaams minister van Sport: “Er is interesse getoond vanuit de provincie West-Vlaanderen om het centrum aan te kopen, onder voorbehoud dat er een exploitant gevonden wordt en ook onder voorbehoud van goedkeuring van de provincieraad. Er zijn al exploitatiegegevens uitgewisseld. Zo kan de provincie een inschatting maken bij het zoeken naar een exploitant en ook de haalbaarheid nagaan. Ik denk dat er op korte termijn duidelijkheid moet en zal komen ook over deze piste.”
Sport Vlaanderen besliste in september het centrum af te stoten net als dat in Blankenberge en dat zorgde voor heel wat protest. De Rhille kost tussen de 2,2 en 2,8 miljoen euro. Er is wel nog heel wat renovatie nodig. In het centrum vinden veel kampjes plaats, jaarlijks goed voor 12.000 overnachtingen. Maar na de zomervakantie zet Vlaanderen de exploitatie dus stop. Voor het centrum in Blankenberge is de stad aan het kijken om het met partners over te nemen.