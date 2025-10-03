15°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Pro­vin­cie koopt moge­lijk rui­ter­sport­cen­trum De Rhil­le in Woumen

De Rhille Woumen

De provincie West-Vlaanderen heeft interesse om het ruitersportcentrum De Rhille in Woumen bij Diksmuide te kopen. Dat heeft Vlaams minister van Sport Annick De Ridder geantwoord op vragen van Anders-parlementslid Jasper Pillen uit Brugge.

Annick De Ridder, Vlaams minister van Sport: “Er is interesse getoond vanuit de provincie West-Vlaanderen om het centrum aan te kopen, onder voorbehoud dat er een exploitant gevonden wordt en ook onder voorbehoud van goedkeuring van de provincieraad. Er zijn al exploitatiegegevens uitgewisseld. Zo kan de provincie een inschatting maken bij het zoeken naar een exploitant en ook de haalbaarheid nagaan. Ik denk dat er op korte termijn duidelijkheid moet en zal komen ook over deze piste.”

De Rhille
Nieuws

"Red de Rhille!" Protest tegen sluiting paardensportcentrum de Rhille

Sport Vlaanderen besliste in september het centrum af te stoten net als dat in Blankenberge en dat zorgde voor heel wat protest. De Rhille kost tussen de 2,2 en 2,8 miljoen euro. Er is wel nog heel wat renovatie nodig. In het centrum vinden veel kampjes plaats, jaarlijks goed voor 12.000 overnachtingen. Maar na de zomervakantie zet Vlaanderen de exploitatie dus stop. Voor het centrum in Blankenberge is de stad aan het kijken om het met partners over te nemen.

Sport Vlaanderen Blankenberge
Nieuws

Mogelijke sluiting Sport Vlaanderen in Blankenberge: petitie met 400 handtekeningen overhandigd
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Paardensport Sport Vlaanderen

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De Rhille

"Red de Rhille!" Protest tegen sluiting paardensportcentrum de Rhille
Sport vlaanderen centrum blankenberge

Blankenberge voelt zich financieel klemgezet door Vlaanderen in dossier Sport Vlaanderen-centrum
Sport Vlaanderen Blankenberge

Minister verduidelijkt: twee centra van Sport Vlaanderen sluiten toch niet
Winkel Koerse Planckaert

Met een neuslengte verschil... Is ex-renner Jo Planckaert sneller dan een paard op Winkel Koerse of niet?
Sport vlaanderen blankenberge

Ex-paralympiër start petitie om sportcentrum Blankenberge te redden
Rozebeke koers

Traditie in nieuw jasje: Rozebeke Koerse vindt nieuw elan
Aanmelden