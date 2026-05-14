Nikolaas Van Doninck, Sportinnovatiecampus Brugge: “We willen gamers uit hun zetel halen en hen activeren. Maar het gaat ook veel breder. Mensen die eigenlijk minder graag bewegen of minder aan bewegen toekomen willen we op die manier uitdagen om ook te bewegen. En vooral plezier te beleven. Dat vinden we ook heel belangrijk. Sporten moet niet altijd iets zijn van data en prestaties.”

Uniek

De Sportscube is uniek in Vlaanderen, door de samenwerking met Howest. “Wij zijn vooral gelieerd aan de opleiding ‘sport en bewegen’. Dat zijn de bewegingsprofessionals van de toekomst. Zij leren in zo’n omstandigheden ook les geven. Kennismaken met technologie. Hoe gebruik je technologie als middel om mensen aan het bewegen te krijgen? En vooral: beseffen dat technologie niet voor zich spreekt maar dat zij als mens nog cruciaal zijn als motivator, als coach, om dit soort sessies in goede banen te leiden.”

De Sportscube richt zich op een breed publiek, van sportklassen en verjaardagsfeestjes tot teambuildings.