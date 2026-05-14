18°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

In de Sports­cu­be in Brug­ge kun je tege­lijk gamen en sporten

Sportscube

Mensen meer aan het bewegen krijgen op een interactieve, speelse manier. Dat is het opzet van Sportscube in Brugge, een samenwerking van Sport Vlaanderen met Hogeschool Howest. Het centrum experimenteert met actief gamen en is vernieuwd met enkele innovatieve games.

Nikolaas Van Doninck, Sportinnovatiecampus Brugge: “We willen gamers uit hun zetel halen en hen activeren. Maar het gaat ook veel breder. Mensen die eigenlijk minder graag bewegen of minder aan bewegen toekomen willen we op die manier uitdagen om ook te bewegen. En vooral plezier te beleven. Dat vinden we ook heel belangrijk. Sporten moet niet altijd iets zijn van data en prestaties.”

Uniek

De Sportscube is uniek in Vlaanderen, door de samenwerking met Howest. “Wij zijn vooral gelieerd aan de opleiding ‘sport en bewegen’. Dat zijn de bewegingsprofessionals van de toekomst. Zij leren in zo’n omstandigheden ook les geven. Kennismaken met technologie. Hoe gebruik je technologie als middel om mensen aan het bewegen te krijgen? En vooral: beseffen dat technologie niet voor zich spreekt maar dat zij als mens nog cruciaal zijn als motivator, als coach, om dit soort sessies in goede banen te leiden.”

De Sportscube richt zich op een breed publiek, van sportklassen en verjaardagsfeestjes tot teambuildings.

"Sporten moet niet altijd iets zijn van data en prestaties."

Nikolaas Van Doninck
De redactie
Howest Sport Vlaanderen

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club Brugge Vanaken

Club Brugge kan morgen twintigste landstitel pakken met winst bij KV Mechelen
Provincie geeft groen licht voor nieuwe Centrumschool, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene

Provincie geeft groen licht voor nieuwe Centrumschool, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene
Basisschool De Duinpieper zet AI in tijdens rekenlessen: “Oefeningen op maat van elke leerling”

Basisschool De Duinpieper in Westende zet AI in tijdens rekenlessen
Jeline Vandromme

Roland Garros : Jeline Vandromme strandt in eerste kwalificatieronde
Tessa Wullaert

Tessa Wullaert krijgt prijs voor beste aanvalster in Serie A
Beale waregem

Essevee stelt Michael Beale aan als nieuwe hoofdcoach
Aanmelden