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Zulte Waregem heeft zaterdagavond, amper 24 uur na de oefenmatch tegen KSV Oudenaarde, opnieuw gewonnen, dit keer tegen KVV Zelzate, dat uitkomt in Eerste Nationale. Het werd 1-2.
Marley Aké opende de score voor Essevee. De Franse aanvaller is deze oefencampagne goed bij schot, want hij scoorde ook al tegen Oudenaarde. Tobias Hedl maakte de 0-2. Zelzate kon nog milderen tot 1-2, maar verder kwamen de Oost-Vlamingen niet.
Voor Zulte Waregem is het de derde overwinning na eerdere zeges tegen Racing Waregem en KSV Oudenaarde. Er staan nog duels gepland tegen het Poolse Rakow, het Nederlandse AZ en Sparta Rotterdam en tegen tweedeklasser Beerschot, wat een blij weerzien zal worden met Jelle Vossen. Op 9 augustus opent Essevee hun seizoen tegen KRC Genk in de Elindus Arena.