Voor Zulte Waregem is het de derde overwinning na eerdere zeges tegen Racing Waregem en KSV Oudenaarde. Er staan nog duels gepland tegen het Poolse Rakow, het Nederlandse AZ en Sparta Rotterdam en tegen tweedeklasser Beerschot, wat een blij weerzien zal worden met Jelle Vossen. Op 9 augustus opent Essevee hun seizoen tegen KRC Genk in de Elindus Arena.