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Kortrijk

Koers der Dor­pe­lin­gen in Bel­le­gem test nieuw tech­nisch hoog­stand­je uit wat leven van toe­schou­wers mak­ke­lij­ker moet maken

Koers der Dorpelingen 1

In Bellegem zijn er het hele weekend festiviteiten tijdens Feest in het dorp van Omer. Op zaterdag was er de absolute blikvanger met een amateurkoers. Met behulp van de nieuwste technologie gebruikte de organisatie trackers om de renners ten alle tijde te kunnen volgen. Stan Driesens won de wedstrijd.

Al voor de veertiende keer organiseerden ze in Bellegem de Koers Der Dorpelingen, maar dit keer gebeurde dat met een technologisch hoogstandje. Door een live-tracking systeem van de Kortrijkse start-up Athlead konden toeschouwers de positie van de renners voortdurend volgen op een groot scherm.

"Bij inschrijving kon elke deelnemer een eigen avatar aanmaken", vertelt organisator Stijn Loosveld. "Die avatars worden gekoppeld aan de transponders zodat we een weergave kunnen geven van de deelnemerslijst op een animatieve manier. Enerzijds is het mogelijk om de avatars te volgen op het scherm, anderzijds kunnen we ook live beelden capteren van in de koers. In dit geval op de moto of aan de vaste camera aan de aankomstlijn."

Het is de eerste keer dat dit systeem toegepast werd. De trackers volgen de renners tot op de seconde, wat het ook veiliger maakt volgens Kristof Desmedt van Athlead: "Ik ben triatleet op pensioen. Ik heb de Ironman van Hawai gedaan, waar ik zag dat het beter moest kunnen met de technologie van nu. De transponders zijn eigenlijk altijd fout. Hier kan je live volgen waar iedereen zit. Dat komt de veiligheid ten goede, maar ook de beleving voor de supporters." 

Winnaar Stan Driesens kon niet echt letten op het nieuwe systeem: "Ik concentreerde me vooral op m'n eigen koers en op het wiel voor me. Het was heel moeilijk om links en rechts van mij te kijken, dus het was focussen en blijven gaan." Het tracking-systeem moet in het najaar beschikbaar zijn, en wie weet duikt het later ook op bij professionele sportwedstrijden. 

Robbe Temmerman
Technologie Kortrijk Wielrennen

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