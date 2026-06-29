Het is de eerste keer dat dit systeem toegepast werd. De trackers volgen de renners tot op de seconde, wat het ook veiliger maakt volgens Kristof Desmedt van Athlead: "Ik ben triatleet op pensioen. Ik heb de Ironman van Hawai gedaan, waar ik zag dat het beter moest kunnen met de technologie van nu. De transponders zijn eigenlijk altijd fout. Hier kan je live volgen waar iedereen zit. Dat komt de veiligheid ten goede, maar ook de beleving voor de supporters."