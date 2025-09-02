6°C
Koksijde

Red de Rhil­le!” Pro­test tegen slui­ting paar­den­sport­cen­trum de Rhil­le in Koksijde

Een zeventigtal ruiters, lesgevers en sympathisanten van het ruitersportcentrum De Rhille hebben gisteravond actie gevoerd in Koksijde. Ze protesteren tegen de beslissing van Vlaams minister van Sport Annick De Ridder om het centrum van Sport Vlaanderen te sluiten als besparingsmaatregel.

De actievoerders wachten de minister op met de slogan “Red de Rhille”. Ze vragen overleg over een mogelijke overname om het centrum open te houden. Volgens hen is De Rhille een goed draaiend sport- en opleidingscentrum met een hoge bezettingsgraad, waar jongeren laagdrempelig met paardensport kennismaken.

"Voor zo’n budget kan niemand dat privé overkopen of uitbaten."

Louise Vandendriessche, lesgeefster De Rhille

Vrees voor verloedering

De betrokkenen vrezen dat het domein bij sluiting leeg zal komen te staan en zal verloederen. Een volledig private overname zonder steun achten ze onhaalbaar. "Een privé overname is niet mogelijk. Voor zo’n budget kan niemand dat privé overkopen of uitbaten. Dat gaat gewoon niet." Ze overhandigden de minister een dossier met mogelijke alternatieven.

Sprankeltje hoop

Minister De Ridder erkende dat de besparing moeilijk ligt en liet weten dat er een schattingsdossier wordt voorbereid. Dat moet volgende week worden overgemaakt aan de provincie West-Vlaanderen, Diksmuide en Westtoer, met het oog op interesse van private partijen. Voor De Rhille blijft zo een kleine hoop op een toekomst bestaan.

Jenna Lebrun
Stefaan Six

Stefaan Six
Paardensport

