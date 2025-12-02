Waregem Koerse stelt twee nieuwe hindernissen voor: “veiliger en makkelijker”
Waregem Koerse heeft twee nieuwe hindernissen voorgesteld die de paardenrennen een stuk veiliger moeten maken. Vorig jaar stierven twee dieren in één wedstrijd en kwam er heel wat kritiek. Er zullen ook minder paarden aan de start komen, die bovendien meer ervaren zijn.
Waregem Koerse wil toestanden als vorig jaar absoluut vermijden. De legendarische Ierse Berm is intussen afgegraven op de Hippodroom in Waregem en maakt plaats voor een verplaatsbare hindernis. De bamboe maakt het een stuk makkelijker voor de paarden om er door te springen. En ook de Open Ditch wordt vervangen door The Wave, met lagere struiken. Voor de nieuwe hindernissen haalde Waregem Koerse inspiratie op twee hippodrooms in Frankrijk.
Niet over één nacht ijs
Bram Vandewalle, Algemeen directeur Waregem Koerse: “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We zijn naar de hippodromen in Frankrijk geweest: naar Auteuil, naar Compiègne. We hebben met heel veel mensen gesproken: met de directeurs, met experten, met trainers, met eigenaars. En uiteindelijk zijn we dan gekomen tot twee nieuwe hindernissen.”