Waregem Koerse wil toestanden als vorig jaar absoluut vermijden. De legendarische Ierse Berm is intussen afgegraven op de Hippodroom in Waregem en maakt plaats voor een verplaatsbare hindernis. De bamboe maakt het een stuk makkelijker voor de paarden om er door te springen. En ook de Open Ditch wordt vervangen door The Wave, met lagere struiken. Voor de nieuwe hindernissen haalde Waregem Koerse inspiratie op twee hippodrooms in Frankrijk.