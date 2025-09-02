Na dodelijke ongevallen: iconische Ierse Berm afgegraven op Waregemse Hippodroom
Einde van een tijdperk op de Hippodroom van Waregem. Want daar zijn de werken begonnen om twee belangrijke hindernissen weg te halen: de Ierse Berm en de Open Ditch.
De maatregel komt er na de laatste editie van Waregem Koerse, waarbij twee paarden om het leven zijn gekomen na een val. Er komen wel nieuwe, maar minder gevaarlijke hindernissen in de plaats.
Andere maatregelen om Waregem Koerse veiliger te maken zijn het optrekken van de minimumleeftijd van de paarden en minder deelnemers aan de steeplewedstrijden.
Redactie