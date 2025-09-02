10°C
Na dode­lij­ke onge­val­len: ico­ni­sche Ier­se Berm afge­gra­ven op Ware­gem­se Hippodroom

Einde van een tijdperk op de Hippodroom van Waregem. Want daar zijn de werken begonnen om twee belangrijke hindernissen weg te halen: de Ierse Berm en de Open Ditch.

De maatregel komt er na de laatste editie van Waregem Koerse, waarbij twee paarden om het leven zijn gekomen na een val. Er komen wel nieuwe, maar minder gevaarlijke hindernissen in de plaats.

Andere maatregelen om Waregem Koerse veiliger te maken zijn het optrekken van de minimumleeftijd van de paarden en minder deelnemers aan de steeplewedstrijden.

Waregem koerse 0
Sport

Na dodelijke ongevallen: met deze ingrepen wil Waregem Koerse paarden beter beschermen
Ierse berm 3
Ierse berm 2
Ierse berm 1
Redactie
Waregem Koerse Gaia

