Volgens GAIA zijn dat positieve stappen, maar onvoldoende om ongelukken te voorkomen.

“De toekomst zal uitwijzen of deze maatregelen de veiligheid van alle paarden zullen garanderen,” zegt Ann De Greef, directeur van GAIA. “Is dat niet het geval, dan moeten we concluderen dat steeplechases inherent paardonveilig zijn en afgeschaft moeten worden. Ze zijn gevaarlijk en achterhaald.”

De dierenrechtenorganisatie blijft dan ook sceptisch over de toekomst van het evenement.

“De minister spreekt van een stap vooruit, maar zolang de steeplechases blijven bestaan, blijft het risico op ernstige ongevallen groot,” aldus De Greef.

Waregem Koerse kwam de voorbije jaren al meermaals onder vuur te liggen na ongevallen met paarden. Minister Weyts benadrukte bij de aankondiging dat de nieuwe regels bedoeld zijn om het evenement “veiliger en diervriendelijker” te maken.