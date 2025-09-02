17°C
Niet zeker dat paar­den nu wel vei­lig zijn”: GAIA blijft kri­tisch voor maat­re­ge­len rond Ware­gem Koerse

Waregem koerse gaia

© GAIA

Dierenrechtenorganisatie GAIA reageert terughoudend op de nieuwe maatregelen die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aankondigde voor Waregem Koerse. Hoewel de aanpassingen volgens GAIA een stap in de goede richting zijn, vreest de organisatie dat ze niet volstaan om de veiligheid van de paarden te garanderen.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde nieuwe regels aan voor de steeplechases van Waregem Koerse, na de commotie over de dodelijke ongevallen tijdens de jongste editie. Daarbij kwamen twee paarden om het leven.

De maatregelen omvatten onder meer het schrappen van de twee gevaarlijkste hindernissen, de Open Ditch en de Ierse Berm, het optrekken van de minimumleeftijd van de deelnemende paarden en een beperking van het aantal renners.

Waregem koerse 0
Sport

Na dodelijke ongevallen: met deze ingrepen wil Waregem Koerse paarden beter beschermen

“De toekomst zal uitwijzen of deze maatregelen de veiligheid van alle paarden zullen garanderen,” zegt Ann De Greef, directeur van GAIA."

Ann De Greef, directeur van GAIA

Twijfel bij GAIA

Volgens GAIA zijn dat positieve stappen, maar onvoldoende om ongelukken te voorkomen.

“De toekomst zal uitwijzen of deze maatregelen de veiligheid van alle paarden zullen garanderen,” zegt Ann De Greef, directeur van GAIA. “Is dat niet het geval, dan moeten we concluderen dat steeplechases inherent paardonveilig zijn en afgeschaft moeten worden. Ze zijn gevaarlijk en achterhaald.”

De dierenrechtenorganisatie blijft dan ook sceptisch over de toekomst van het evenement.

“De minister spreekt van een stap vooruit, maar zolang de steeplechases blijven bestaan, blijft het risico op ernstige ongevallen groot,” aldus De Greef.

Waregem Koerse kwam de voorbije jaren al meermaals onder vuur te liggen na ongevallen met paarden. Minister Weyts benadrukte bij de aankondiging dat de nieuwe regels bedoeld zijn om het evenement “veiliger en diervriendelijker” te maken.

Redactie
Waregem Koerse Gaia

