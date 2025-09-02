Na dodelijke ongevallen: met deze ingrepen wil Waregem Koerse paarden beter beschermen
De organisatie van Waregem Koerse voert vanaf volgend jaar vier maatregelen door om deelnemende paarden beter te beschermen. Twee hindernissen verdwijnen, de minimumleeftijd voor de dieren wordt verhoogd en het aantal deelnemers per race beperkt. Vlaams Dierenminister Ben Weyts steunt de ingrepen.
Waregem Koerse, de grootste paardenrenwedstrijd van België, neemt extra maatregelen om het risico op ongelukken voor paarden te verkleinen. Na de verontwaardiging over incidenten tijdens de laatste editie, waarbij twee paarden het leven lieten, werd overlegd met Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.
“Geen enkel evenement is dierenleed waard. We moeten er alles aan doen om het risico op incidenten en accidenten zoveel mogelijk te beperken”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat men het volgend jaar anders en beter wil doen.”
Dit verandert er concreet:
-
De hindernis “Ierse Berm” verdwijnt en wordt vervangen door een verplaatsbare of nieuwe, soepele haag, zodat paarden niet verplicht zijn volledig te springen.
-
De hindernis “Open Ditch” verdwijnt in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een oplopend vlak met een kleine afsprong.
-
De minimumleeftijd voor deelnemende paarden in de steeples wordt opgetrokken van 4 naar 5 jaar, zodat de dieren meer ervaring hebben.
-
Het maximumaantal deelnemers per race wordt teruggebracht van 14 naar 12 paarden.
"Onze plicht"
“Ik ben ervan overtuigd dat ook zowat alle toeschouwers van Waregem Koerse paardenliefhebbers zijn en dat zij deze maatregelen zullen toejuichen”, aldus Weyts. “Als Vlaams Dierenminister steun ik deze ingrepen en zal ik er ook op toezien dat ze gehandhaafd worden. Het is onze plicht om vermijdbaar dierenleed te vermijden.”