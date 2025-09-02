Waregem Koerse, de grootste paardenrenwedstrijd van België, neemt extra maatregelen om het risico op ongelukken voor paarden te verkleinen. Na de verontwaardiging over incidenten tijdens de laatste editie, waarbij twee paarden het leven lieten, werd overlegd met Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

“Geen enkel evenement is dierenleed waard. We moeten er alles aan doen om het risico op incidenten en accidenten zoveel mogelijk te beperken”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat men het volgend jaar anders en beter wil doen.”