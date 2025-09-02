Minister Weyts wil strengere maatregelen na dodelijke ongevallen op Waregem Koerse
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil nog deze maand rond de tafel met de organisatoren van Waregem Koerse. Hij wil samen bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de paarden beter te garanderen. Aanleiding is het overlijden van twee dieren tijdens de jongste editie van de steeple chase.
Tijdens de hindernissenren kwam één paard ten val en moest het door de opgelopen verwondingen worden geëuthanaseerd. Een tweede dier overleed vermoedelijk aan hartfalen. “Kort gezegd: deelnemen aan een steeple chase is bijna hetzelfde als meedoen aan de lotto”, zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck (Vooruit) uit Roeselare. “Ondanks alle aanpassingen en strengere controles blijft de steeple chase onveilig. De vraag is dus of dit nog verantwoord is.”
"Geen enkel evenement is dierenleed waard"
De organisatie van Waregem Koerse voerde de voorbije jaren al verschillende maatregelen door, zoals strengere veterinaire keuringen en een beperking van het aantal deelnemers. Toch vindt minister Weyts dat de situatie niet kan blijven duren. “De gebeurtenissen van dit jaar zijn niet voor herhaling vatbaar. Geen enkel evenement staat boven de wet of is dierenleed waard,” benadrukt hij.
“De gebeurtenissen van dit jaar zijn niet voor herhaling vatbaar. Geen enkel evenement staat boven de wet of is dierenleed waard."
De minister kondigt ook een onafhankelijk onderzoek aan. Dat moet nagaan of het parcours zelf of bepaalde hindernissen, zoals de Ierse berm en de Open Ditch, mee verantwoordelijk zijn voor de ongevallen. “Ik hoop dat het overleg met de organisatoren constructief verloopt en dat we tot maatregelen komen die we ook effectief kunnen handhaven”, aldus Weyts.