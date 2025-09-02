De minister kondigt ook een onafhankelijk onderzoek aan. Dat moet nagaan of het parcours zelf of bepaalde hindernissen, zoals de Ierse berm en de Open Ditch, mee verantwoordelijk zijn voor de ongevallen. “Ik hoop dat het overleg met de organisatoren constructief verloopt en dat we tot maatregelen komen die we ook effectief kunnen handhaven”, aldus Weyts.