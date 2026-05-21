Record­prij­zen­pot voor Ware­gem Koer­se: UAE Pre­si­dent Cup stijgt naar 250.000 euro

Waregem Koerse trekt ook in 2026 de prijzenpot opnieuw op. De UAE President Cup krijgt een prijzengeld van 250.000 euro, goed voor een nieuw Belgisch record op één koersnamiddag. Intussen is ook de ticketverkoop voor Waregem Koerse, dat dit jaar op dinsdag 1 september gepland staat, gestart.

Waregem Koerse wil zich ook dit jaar nadrukkelijk blijven profileren als een internationale afspraak binnen de paardensport. De organisatie verhoogt daarom voor het tweede jaar op rij het totale prijzengeld naar een nieuw Belgisch record. De grootste prijzenpot is opnieuw weggelegd voor de UAE President Cup, een galopren voor Arabische volbloeden. Het prijzengeld stijgt van 200.000 naar 250.000 euro.

“Die verhoging sluit aan bij de sterke ontvangst van de reeks tijdens haar eerste editie op Waregem Koerse, zowel bij de organisatoren als bij het publiek”, klinkt het bij de organisatie.

Waregem maakt sinds vorig jaar deel uit van de internationale kalender van de UAE President Cup. Die reeks telt negentien wedstrijden in onder meer de Verenigde Staten, Saudi-Arabië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Traditie gecombineerd met internationaal programma

De organisatie benadrukt dat Waregem Koerse traditie wil blijven combineren met een sterker internationaal programma. “Nergens in België worden op één namiddag zoveel sportieve hoogtepunten, gerenommeerde deelnemers en winstsommen samengebracht.”

Ook de ticketverkoop voor de editie van dinsdag 1 september 2026 is intussen gestart. Net als vorig jaar werkt de organisatie opnieuw met verschillende verkoopfases, waarbij vroege kopers goedkoper tickets kunnen bemachtigen. 

