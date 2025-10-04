Volgens Vanlerberghe zou de provincie op basis van die exploitatiecijfers ongeveer 1 miljoen euro kunnen lenen. Maar bovenop de aankoopprijs van naar schatting 2,2 tot 2,8 miljoen euro zijn nog renovatiewerken nodig ter waarde van 4 tot 5 miljoen euro. Daardoor loopt de totale investering op tot een bedrag dat voor de provincie niet haalbaar is.

Vooral de paardenstallen en de logiesgebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen. Zo zijn er onder meer ingrepen nodig aan de elektriciteit en moet asbest worden verwijderd. In de praktijk zouden delen van de infrastructuur bijna volledig herbouwd moeten worden.