28°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Beves­tigd: Pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren zal rui­ter­sport­cen­trum De Rhil­le niet overnemen

De Rhille Woumen 2

De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rhille in Woumen bij Diksmuide niet overnemen van Sport Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat de noodzakelijke renovatiewerken te zwaar doorwegen, waardoor de totale kostprijs voor de provincie te hoog oploopt.

De provincie West-Vlaanderen neemt ruitersportcentrum De Rhille in Woumen niet over. Dat heeft gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bevestigd. 

Hoewel uit een businessplan blijkt dat het centrum met een efficiënte uitbating jaarlijks ongeveer 100.000 euro winst zou kunnen maken, blijken de noodzakelijke investeringen een te grote hindernis.

De Rhille
Nieuws

"Red de Rhille!" Protest tegen sluiting paardensportcentrum de Rhille

Financieel niet haalbaar

Volgens Vanlerberghe zou de provincie op basis van die exploitatiecijfers ongeveer 1 miljoen euro kunnen lenen. Maar bovenop de aankoopprijs van naar schatting 2,2 tot 2,8 miljoen euro zijn nog renovatiewerken nodig ter waarde van 4 tot 5 miljoen euro. Daardoor loopt de totale investering op tot een bedrag dat voor de provincie niet haalbaar is.

Vooral de paardenstallen en de logiesgebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen. Zo zijn er onder meer ingrepen nodig aan de elektriciteit en moet asbest worden verwijderd. In de praktijk zouden delen van de infrastructuur bijna volledig herbouwd moeten worden.

12.000 overnachtingen

Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum, samen met dat in Blankenberge, af te stoten als besparingsmaatregel. Dat leidde tot protest van ruiters, lesgevers en sympathisanten. Zij wezen erop dat De Rhille een belangrijke rol speelt in de paardensport en jaarlijks goed is voor zo'n 12.000 overnachtingen tijdens stages, opleidingen en sportkampen.

Met het afhaken van de provincie verdwijnt een mogelijke overnemer uit beeld. Of er nog andere pistes mogelijk zijn, is voorlopig niet duidelijk. 

De Rhille Woumen
Nieuws

Beroering in Woumen over mogelijke sluiting ruitersportcentrum
Redactie
Paardensport Woumen Sport Vlaanderen Ruitensportcentrum De Rhille

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Nieuws
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KV Kortrijk

KV Kortrijk legt Lauwe makkelijk over de knie in oefenpot
Training Zulte Waregem 3

Nieuwe coach Michael Beale leidt eerste training bij Zulte Waregem: “We willen opnieuw naar Europa”
Kurt Declerck

Rolstoelatleet Kurt Deklerck pakt brons op WK Heyball
Woumen 02

Mogelijke overname Sport Vlaanderen Woumen door de provincie lijkt van de baan
Dantevanzeir

Cercle Brugge huurt Dante Vanzeir jaartje langer van KAA Gent
nacht van vlaanderen

Organisatie Nacht van Vlaanderen vreest financiële kater
Aanmelden