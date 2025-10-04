Bevestigd: Provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rhille niet overnemen
De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rhille in Woumen bij Diksmuide niet overnemen van Sport Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat de noodzakelijke renovatiewerken te zwaar doorwegen, waardoor de totale kostprijs voor de provincie te hoog oploopt.
De provincie West-Vlaanderen neemt ruitersportcentrum De Rhille in Woumen niet over. Dat heeft gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bevestigd.
Hoewel uit een businessplan blijkt dat het centrum met een efficiënte uitbating jaarlijks ongeveer 100.000 euro winst zou kunnen maken, blijken de noodzakelijke investeringen een te grote hindernis.
Financieel niet haalbaar
Volgens Vanlerberghe zou de provincie op basis van die exploitatiecijfers ongeveer 1 miljoen euro kunnen lenen. Maar bovenop de aankoopprijs van naar schatting 2,2 tot 2,8 miljoen euro zijn nog renovatiewerken nodig ter waarde van 4 tot 5 miljoen euro. Daardoor loopt de totale investering op tot een bedrag dat voor de provincie niet haalbaar is.
Vooral de paardenstallen en de logiesgebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen. Zo zijn er onder meer ingrepen nodig aan de elektriciteit en moet asbest worden verwijderd. In de praktijk zouden delen van de infrastructuur bijna volledig herbouwd moeten worden.
12.000 overnachtingen
Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum, samen met dat in Blankenberge, af te stoten als besparingsmaatregel. Dat leidde tot protest van ruiters, lesgevers en sympathisanten. Zij wezen erop dat De Rhille een belangrijke rol speelt in de paardensport en jaarlijks goed is voor zo'n 12.000 overnachtingen tijdens stages, opleidingen en sportkampen.
Met het afhaken van de provincie verdwijnt een mogelijke overnemer uit beeld. Of er nog andere pistes mogelijk zijn, is voorlopig niet duidelijk.