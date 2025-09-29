Burgemeester Koen Coupillie van Diksmuide pleit voor snel overleg met Sport Vlaanderen. “Er is hier een goede werking en een aanbod dat volop benut wordt. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand klaarstaat om dit op een andere manier verder te zetten,” zegt hij.

Het is nog onduidelijk wanneer De Rhille precies zal sluiten. De 18 personeelsleden kunnen in andere Sport Vlaanderen-centra terecht, bijvoorbeeld in Waregem, Nieuwpoort en Brugge.