Het plan van Sport Vlaanderen om het ruitersportcentrum De Rhille te sluiten zorgt voor veel beroering. Het centrum ontvangt jaarlijks ongeveer 5.000 bezoekers, maar dringend noodzakelijke infrastructuurwerken kunnen niet uitgevoerd worden door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering.
De sluiting heeft geleid tot acties en een petitie. Louise-Marie Blontrock startte meteen een online oproep om het centrum te redden. Die petitie werd inmiddels door meer dan 7.300 mensen ondertekend. “Er zijn hier veel mensen die mooie herinneringen en vriendschappen voor het leven hebben gemaakt. Dat mogen we niet zomaar weggooien,” zegt ze.
Financiële drempels
Volgens Diederik Van Briel, afdelingshoofd bij Sport Vlaanderen, is er 7 miljoen euro nodig voor de noodzakelijke renovaties van het hoofdgebouw en de slaapgelegenheid. “Een kleinere renovatie zou een optie kunnen zijn, maar ook daarvoor is geen budget beschikbaar, omdat de beschikbare middelen al bestemd zijn voor andere centra,” aldus Van Briel.
Burgemeester wil overleg
Burgemeester Koen Coupillie van Diksmuide pleit voor snel overleg met Sport Vlaanderen. “Er is hier een goede werking en een aanbod dat volop benut wordt. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand klaarstaat om dit op een andere manier verder te zetten,” zegt hij.
Het is nog onduidelijk wanneer De Rhille precies zal sluiten. De 18 personeelsleden kunnen in andere Sport Vlaanderen-centra terecht, bijvoorbeeld in Waregem, Nieuwpoort en Brugge.