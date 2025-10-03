De ruiters zijn in graden ingedeeld volgens hun beperking. De dressuurproeven zijn daaraan aangepast. De jurering leidt daar niet onder. “Eens ze zijn ingedeeld in hun graad kijken we niet naar de beperking, maar naar wat ze kunnen”, aldus jurylid Marc Urban.

Quadrille wil dat pararuiters dezelfde kansen krijgen als valide ruiters. “Ze verdienen dezelfde omkadering en een evenwaardig professionaliteitsniveau”, klinkt het bij An d’leteren van Quadrille.

De Belgische paralympische amazone Manon Claeys kijkt met het nationale team vooruit richting de Paralympische Spelen in Los Angeles. Claeys rijdt in graad 4. “Ik heb een beperking aan mijn arm en mijn been. Ik heb zenuwschade opgelopen door een ongeval en ik heb Parkinson ontwikkeld, dus ik heb eigenlijk nog maar 30% kracht aan mijn rechterkant.”

Met onder meer Francesca Van Hoeck en de Geluwse Charlotte Couckuyt heeft het Belgische parateam ook een sterke West-Vlaamse vertegenwoordiging.