Zuienkerke

Bedrijf uit Zui­en­ker­ke haalt 150 sport­paar­den weg uit Doha na raket­aan­val­len van Iran: Het is dag en nacht knok­ken geweest”

Een bedrijf uit de gemeente Zuienkerke dat gespecialiseerd is in internationaal paardentransport heeft 150 sportpaarden naar ons land laten overvliegen uit Doha in Qatar. De paarden waren daar voor een wedstrijd, maar moesten weg door de raketaanvallen van Iran. "Het is dag en nacht knokken en werken geweest om dit te kunnen verwezenlijken", klonk het bij Lieselot Hamerlinck, CEO van European Horse Services. "Ik ben enorm trots op mijn team, want ‘we made the impossible possible’."

150 paarden waren in Doha (Qatar) voor een jumping, maar vlakbij is een Amerikaanse legerbasis die wordt bestookt door Iran. "We hebben constant filmpjes gekregen", vertelt Hamerlinck. 

"Het vliegt boven uw hoofd. Het schiet kapot in de lucht. ‘Vuurspronkels’ everywhere. Het moeilijkste waren de constante sirenes. Je vindt geen moment van rust meer."

"We zijn al zover"

Ook de wedstrijdorganisatie vond het te gevaarlijk. De paarden moesten binnen de 24 uur vertrekken. Dan begon het voor Lieselot en haar team. Zij organiseerden twee vluchten waarop telkens 75 paarden konden. 

"Op het moment van het laden van de paarden was er van alle soorten activiteit in de lucht, waardoor sommige mensen dachten: ‘met wat zijn we hier bezig?’ Maar eens dat vliegtuig in de lucht was, kwam bij veel mensen de rust: ‘we zijn al zover’."

Opluchting

De opluchting bij aankomst op de luchthaven van Luik was dan ook bijzonder groot. De paarden gingen van daaruit naar hun eigenaar. En opvallend: de repatriëring verliep vlotter dan bij de gestrande Belgen, dankzij de wedstrijdorganisatie. 

"Dat is ons voordeel, zij hebben daar lokaal heel veel zeggenschap. Wij konden heel snel ageren, omdat het daar lokaal verankerd is. Zij hebben er lokaal alle belang bij dat die topsportpaarden veilig thuis geraken en dat heeft ons echt geholpen in dit proces."

