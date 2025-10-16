Mogelijke sluiting Sport Vlaanderen in Blankenberge: petitie met 400 handtekeningen overhandigd
© Google Maps
In Blankenberge is een petitie met zo'n 400 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur om het sportcentrum van Sport Vlaanderen te behouden.
Eind september raakte bekend dat de Vlaamse overheid om te besparen het centrum sluit, net als ook het ruitersportcentrum in Woumen bij Diksmuide.
Blankenberge is aan het kijken om het centrum van Sport Vlaanderen over te nemen, maar met een jaarverlies van meer dan 1,2 miljoen euro en twintig personeelsleden is dat niet makelijk. De stad zoekt dan ook mede-uitbaters.
Vele honderden mensen komen er sporten. Om dat te onderstrepen startten Frieda Bossuyt, dochter van één van de grondleggers van het centrum en Piet Wittewrongel die er ooit werkte en baskette de petitie.
De redactie