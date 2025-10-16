10°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge Diksmuide

Moge­lij­ke slui­ting Sport Vlaan­de­ren in Blan­ken­ber­ge: peti­tie met 400 hand­te­ke­nin­gen overhandigd

Sport Vlaanderen Blankenberge

© Google Maps

In Blankenberge is een petitie met zo'n 400 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur om het sportcentrum van Sport Vlaanderen te behouden. 

Eind september raakte bekend dat de Vlaamse overheid om te besparen het centrum sluit, net als ook het ruitersportcentrum in Woumen bij Diksmuide.

Blankenberge is aan het kijken om het centrum van Sport Vlaanderen over te nemen, maar met een jaarverlies van meer dan 1,2 miljoen euro en twintig personeelsleden is dat niet makelijk. De stad zoekt dan ook mede-uitbaters. 

Sport vlaanderen centrum blankenberge
Nieuws

Blankenberge voelt zich financieel klemgezet door Vlaanderen in dossier Sport Vlaanderen-centrum

Vele honderden mensen komen er sporten. Om dat te onderstrepen startten Frieda Bossuyt, dochter van één van de grondleggers van het centrum en Piet Wittewrongel die er ooit werkte en baskette de petitie.

De redactie

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
Oldtimers
Nieuws

200 oldtimers te zien in Kortrijk Xpo: "Het is niet zoals een andere beurs"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden