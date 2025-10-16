Eind september raakte bekend dat de Vlaamse overheid om te besparen het centrum sluit, net als ook het ruitersportcentrum in Woumen bij Diksmuide.

Blankenberge is aan het kijken om het centrum van Sport Vlaanderen over te nemen, maar met een jaarverlies van meer dan 1,2 miljoen euro en twintig personeelsleden is dat niet makelijk. De stad zoekt dan ook mede-uitbaters.