Blankenberge

Blan­ken­ber­ge voelt zich finan­ci­eel klem­ge­zet door Vlaan­de­ren in dos­sier Sport Vlaanderen-centrum

Het stadsbestuur van Blankenberge uit scherpe kritiek op de Vlaamse overheid. Volgens de stad zet Vlaanderen hen “financieel tegen de muur” nu blijkt dat het vooral naar Blankenberge kijkt om het Sport Vlaanderen-centrum over te nemen. 

Het sportcomplex is al jaren verlieslatend en dreigt de stad met een zware financiële last op te zadelen.

De Vlaamse regering besliste eind september dat ze geen middelen meer zal vrijmaken voor de werking van het sportcentrum aan de kust. Daarmee lijkt de sluiting onafwendbaar, tenzij de stad zelf instapt in een overname.

Burgemeester Björn Prasse reageert verrast op de manier waarop het nieuws bekendgemaakt werd.

“Spijtig genoeg heeft men toen aangekondigd dat het centrum sluit. Dat was voor ons een donderslag bij heldere hemel,” zegt Prasse. “Niet enkel voor het stadsbestuur, maar ook voor de mensen die hier werken. En nu hoor ik dat er al sprake zou zijn van een overname, maar dat klopt niet. Er is nog niets beslist.”

Zware financiële klap

Het sportcentrum van Sport Vlaanderen draait volgens cijfers van de Vlaamse overheid een jaarverlies van meer dan 1,2 miljoen euro. De stad Blankenberge kan dat volgens de burgemeester niet zomaar opvangen.

“We zullen tegen het einde van de maand een inventaris krijgen van wat er zich op het domein bevindt,” legt Prasse uit. “Pas dan kunnen we bekijken of en hoe een eventuele overname mogelijk is. Maar dat blijft voorlopig heel voorwaardelijk.”

Zoektocht naar partners

Ook schepen van Sport Patrick De Meulenaere vreest dat het dossier een zware impact zal hebben op de stadsfinanciën.

“Het is zeer slecht nieuws,” zegt hij. “We zijn volop bezig met de meerjarenplanning, waarin het nu al moeilijk is om alle gewenste investeringen te realiseren. Dit komt daar als een extra klap bovenop.”

De stad wil desondanks constructief onderhandelen met Vlaanderen en zoekt tegelijk naar mogelijke mede-uitbaters om het sportcentrum rendabel te houden.

Het doel is duidelijk: de sportieve werking en de honderden gebruikers zo goed mogelijk blijven ondersteunen, ondanks de financiële druk.

