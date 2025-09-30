Het sportcomplex is al jaren verlieslatend en dreigt de stad met een zware financiële last op te zadelen.



De Vlaamse regering besliste eind september dat ze geen middelen meer zal vrijmaken voor de werking van het sportcentrum aan de kust. Daarmee lijkt de sluiting onafwendbaar, tenzij de stad zelf instapt in een overname.

Burgemeester Björn Prasse reageert verrast op de manier waarop het nieuws bekendgemaakt werd.

“Spijtig genoeg heeft men toen aangekondigd dat het centrum sluit. Dat was voor ons een donderslag bij heldere hemel,” zegt Prasse. “Niet enkel voor het stadsbestuur, maar ook voor de mensen die hier werken. En nu hoor ik dat er al sprake zou zijn van een overname, maar dat klopt niet. Er is nog niets beslist.”