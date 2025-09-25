19°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge Diksmuide

Sport Vlaan­de­ren moet twee cen­tra in West-Vlaan­de­ren slui­ten door besparingen

Sport Vlaanderen Blankenberge

© Google Maps

De Vlaamse Regering sluit twee centra van Sport Vlaanderen in onze provincie: in Woumen en in Blankenberge. De maatregel is onderdeel van de besparingsronde. 

Het sportcentrum De Rille in Woumen en het Sportcentrum in Blankenberge blijven voorlopig nog open. Binnenkort zal duidelijk zijn wanneer ze definitief sluiten. Het vaste personeel krijgt een plaats in een ander centrum van Sport Vlaanderen. In Blankenberge zijn ze verrast door de aangekondigde sluiting. Die komt er zonder overleg, zegt de stad in een persbericht.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Sport Vlaanderen

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brugse U19

Brugse youngsters starten met 6 op 6 na 0-2-zege bij Atalanta
Hippodroom kuurne

Krijgen paardenrennen in Kuurne dan toch een tweede leven? "Gesprekken lopen"
Volley roeselare

Supercup Volleybal geannuleerd door verplichte rust na wereldkampioenschap
Club Brugge - Tzolis - Ordonez - Nilson

Club Brugge wil bij Atalanta vervolg geven aan knappe zege tegen Monaco
2019-09-29 00:00:00 - Eli Iserbyt maakt indruk

Eli Iserbyt werkt "keihard" aan comeback na blessureleed
Belgaimage 68122

KV Diksmuide Oostende rouwt om overlijden van oud KVO-speler Roger Lukaku
Aanmelden