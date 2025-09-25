Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen
© Google Maps
De Vlaamse Regering sluit twee centra van Sport Vlaanderen in onze provincie: in Woumen en in Blankenberge. De maatregel is onderdeel van de besparingsronde.
Het sportcentrum De Rille in Woumen en het Sportcentrum in Blankenberge blijven voorlopig nog open. Binnenkort zal duidelijk zijn wanneer ze definitief sluiten. Het vaste personeel krijgt een plaats in een ander centrum van Sport Vlaanderen. In Blankenberge zijn ze verrast door de aangekondigde sluiting. Die komt er zonder overleg, zegt de stad in een persbericht.
