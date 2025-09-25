Het sportcentrum De Rille in Woumen en het Sportcentrum in Blankenberge blijven voorlopig nog open. Binnenkort zal duidelijk zijn wanneer ze definitief sluiten. Het vaste personeel krijgt een plaats in een ander centrum van Sport Vlaanderen. In Blankenberge zijn ze verrast door de aangekondigde sluiting. Die komt er zonder overleg, zegt de stad in een persbericht.