Blankenberge vindt private partner voor uitbating Sport Vlaanderen en dat is geen onbekende
© Belga
Blankenberge heeft een private partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. De stad kiest voor Urban Gardens, het bedrijf van ondernemer Parcifal Coeman waarin ook Marc Coucke belangen heeft. Het sportcentrum is al jaren verlieslatend en dreigde te sluiten nadat Vlaanderen besliste om geen middelen meer vrij te maken.
Het sportcentrum aan de kust kampt al jaren met financiële verliezen. Eind september besliste de Vlaamse regering dan ook om geen bijkomende middelen meer vrij te maken voor de werking van de site. Daardoor dreigde een sluiting onafwendbaar te worden, tenzij de stad zelf mee in het verhaal zou stappen.
Blankenberge liet eerder al weten constructief te willen onderhandelen met Vlaanderen en ging tegelijk op zoek naar mogelijke mede-uitbaters om het sportcentrum rendabel te houden en de sportieve werking te vrijwaren.
Toekomst veilig stellen
Die partner vonden ze uiteindelijk in Urban Gardens. De stad wil samen met het bedrijf de toekomst van het sportcentrum van Sport Vlaanderen veiligstellen. Urban Gardens, dat vooral bekend is van de uitbating van stadscampings, werd door de stad geselecteerd als partner voor de verdere exploitatie van de site.
De stad werkt momenteel nog aan een erfpachtovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst met Urban Gardens. Morgen worden de concrete plannen officieel voorgesteld.
Wat is Urban Gardens?
Urban Gardens is een Belgisch concept dat duurzame camping- en glampingformules aanbiedt, vaak gelegen in een groene, rustige omgeving nabij stedelijke centra.
Het bedrijf is in handen van de Knokse ondernemer Parcifal Coeman. Ook Marc Coucke heeft een belang in het bedrijf. Vorig jaar nam Urban Gardens nog camping Ypra op de flanken van de Kemmelberg over.