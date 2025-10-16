14°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Blan­ken­ber­ge vindt pri­va­te part­ner voor uit­ba­ting Sport Vlaan­de­ren en dat is geen onbekende

Sport Vlaanderen Coucke

© Belga

Blankenberge heeft een private partner gevonden voor de uitbating van het sportcentrum van Sport Vlaanderen. De stad kiest voor Urban Gardens, het bedrijf van ondernemer Parcifal Coeman waarin ook Marc Coucke belangen heeft. Het sportcentrum is al jaren verlieslatend en dreigde te sluiten nadat Vlaanderen besliste om geen middelen meer vrij te maken.

Het sportcentrum aan de kust kampt al jaren met financiële verliezen. Eind september besliste de Vlaamse regering dan ook om geen bijkomende middelen meer vrij te maken voor de werking van de site. Daardoor dreigde een sluiting onafwendbaar te worden, tenzij de stad zelf mee in het verhaal zou stappen.

Blankenberge liet eerder al weten constructief te willen onderhandelen met Vlaanderen en ging tegelijk op zoek naar mogelijke mede-uitbaters om het sportcentrum rendabel te houden en de sportieve werking te vrijwaren.

Sport vlaanderen centrum blankenberge
Nieuws

Blankenberge voelt zich financieel klemgezet door Vlaanderen in dossier Sport Vlaanderen-centrum

Toekomst veilig stellen

Die partner vonden ze uiteindelijk in Urban Gardens. De stad wil samen met het bedrijf de toekomst van het sportcentrum van Sport Vlaanderen veiligstellen. Urban Gardens, dat vooral bekend is van de uitbating van stadscampings, werd door de stad geselecteerd als partner voor de verdere exploitatie van de site.

De stad werkt momenteel nog aan een erfpachtovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst met Urban Gardens. Morgen worden de concrete plannen officieel voorgesteld.

Wat is Urban Gardens?

Urban Gardens is een Belgisch concept dat duurzame camping- en glampingformules aanbiedt, vaak gelegen in een groene, rustige omgeving nabij stedelijke centra.

Het bedrijf is in handen van de Knokse ondernemer Parcifal Coeman. Ook Marc Coucke heeft een belang in het bedrijf. Vorig jaar nam Urban Gardens nog camping Ypra op de flanken van de Kemmelberg over.

Redactie
Sport Vlaanderen

Meest gelezen

Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Poelkappelle brand 4 mp4
Nieuws
Update

Brand in Langemark-Poelkapelle: kans op ontploffingsgevaar door aanwezigheid oorlogsmunitie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alstom 3

Werknemers Alstom keuren sociaal plan goed²
Kanaal Roeselare Leie Annick De Ridder

Extra sluis en diepere vaarweg: Vlaanderen trekt miljoenen uit voor modernisering kanaal Roeselare-Leie
Julie Vanloo

Julie Vanloo wint met New York Liberty en bereikt bijzondere mijlpaal in WNBA
Thierry Neuville en West-Vlaming Martijn Wydaeghe

Vreugde bij Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe na eerste seizoenszege: "Deze hadden we om meerdere redenen nodig"
Harelbeke naar eindronde

KRC Harelbeke wint met duidelijke cijfers en mag zich opmaken voor finale voor promotie
723 BB Juniores Noyelle

Lendeledenaar René Messely knap derde in GP Noyelle, winst voor Rus Novolodskii
Aanmelden