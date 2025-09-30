Minister verduidelijkt: twee centra van Sport Vlaanderen sluiten toch niet
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De centra van Sport Vlaanderen in Blankenberge en Woumen sluiten niet. Het is wel de bedoeling dat de uitbating door iemand anders gebeurt. Dat antwoordt minister van Sport Annick De Ridder op een vraag van Jasper Pillen.
Eind september stuurde de Vlaamse Regering een persbericht uit waarin stond dat ze veertien centra van Sport Vlaanderen zou sluiten. Twee daarvan liggen in West-Vlaanderen. Het gaat om het sportcentrum De Rille in Woumen bij Diksmuide en dat in Blankenberge. "De maatregel is onderdeel van de besparingsronde die voortvloeit uit de Septemberverklaring", klonk het toen.
In Blankenberge waren ze verrast door de aangekondigde sluiting. In Woumen kwamen verschillende mensen naar het sportcentrum om te protesteren en er werd ook een petitie getekend.
1 september 2026
Nu blijkt dus dat de sportcentra niet zullen sluiten. Dat antwoordt minister Annick De Ridder op een vraag van Jasper Pillen uit Brugge. "Het woord sluiting is niet op zijn plaats. Wel is het de bedoeling dat de uitbating van de centra door iemand anders gebeurt."
In Blankenberge zal dat zo goed als zeker de stad zijn. Voor het ruitersportcentrum in Woumen zoekt Sport Vlaanderen naar een private overnemer. Naast een exploitatieverlies zijn beide centra ook aan renovatie toe en daarom beslist de overheid om ze af te stoten. Maar niet meteen, zo verduidelijkt de minister. "De datumoverdracht of het stopzetten van de eigen exploitatie is vastgezet op 1 september 2026. Tot die datum is het wel Sport Vlaanderen die de kwalitatieve dienstverlening blijft garanderen."