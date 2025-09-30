Eind september stuurde de Vlaamse Regering een persbericht uit waarin stond dat ze veertien centra van Sport Vlaanderen zou sluiten. Twee daarvan liggen in West-Vlaanderen. Het gaat om het sportcentrum De Rille in Woumen bij Diksmuide en dat in Blankenberge. "De maatregel is onderdeel van de besparingsronde die voortvloeit uit de Septemberverklaring", klonk het toen.

In Blankenberge waren ze verrast door de aangekondigde sluiting. In Woumen kwamen verschillende mensen naar het sportcentrum om te protesteren en er werd ook een petitie getekend.

