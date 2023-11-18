Weerbare Westhoek: Uitbaters De Hooipiete zijn blij met maatregelen tegen wateroverlast
Heel wat maatregelen moeten wateroverlast in de Westhoek in de toekomst moeten voorkomen, en daar zijn de uitbaters van een restaurant in Fintele, bij Lo-Reninge, blij mee. Zij slaagden er twee jaar geleden maar nét in om het water uit hun zaak te houden.
Met hulp van de brandweer slaagden ze er in november 2023 in om hun zaak te vrijwaren. Ze konden gewoon open blijven. Maar toen de gouverneur de mensen opriep om niet naar de Westhoek te komen, stroomden de annuleringen binnen. “De mensen dachten: het is gevaarlijk. Maar zolang je op de dijk bleef is er niets gevaarlijks aan. Dan hebben we zelf een oproep gelanceerd dat het hier och zo mooi was en dat ze moeten komen kijken. En dan hebben we enorm veel reservaties gehad.”
Baggerwerken
Mooie beelden waren het, dat wel. Maar de wateroverlast zorgde ook voor veel ellende. De baggerwerken moeten het probleem in de toekomst vermijden. “Toen ik een jaar of vijf oud was, hebben ze de IJzer ook gebaggerd. Het is dus al een jaar of 35 geleden dat er nog werken zijn uitgevoerd. Als het zo lang geleden is, is het logisch dat alles toeslibt, en dat er niet genoeg water naar zee kan.”