Lo-Reninge

Weer­ba­re West­hoek: Uit­ba­ters De Hooi­pie­te zijn blij met maat­re­ge­len tegen wateroverlast

Heel wat maatregelen moeten  wateroverlast in de Westhoek in de toekomst moeten voorkomen, en daar zijn de uitbaters van een restaurant in Fintele, bij Lo-Reninge, blij mee. Zij slaagden er twee jaar geleden maar nét in om het water uit hun zaak te houden.

Wannes Vandenberghe, Herberg De Hooipiete: “Exact twee jaar geleden hebben we de ergste overstroming ooit meegemaakt. Ik herinner me ook nog 1995. Toen kon ik letterlijk kajakken en kano varen in mijn eigen tuin. En daar zijn we twee jaar geleden volledig over gegaan.”

Weerbare westhoek
Nieuws

Weerbare Westhoek: een derde gerealiseerd , twee jaar na ongeziene wateroverlast

Met hulp van de brandweer slaagden ze er in november 2023 in om hun zaak te vrijwaren. Ze konden gewoon open blijven. Maar toen de gouverneur de mensen opriep om niet naar de Westhoek te komen, stroomden de annuleringen binnen. “De mensen dachten: het is gevaarlijk. Maar zolang je op de dijk bleef is er niets gevaarlijks aan. Dan hebben we zelf een oproep gelanceerd dat het hier och zo mooi was en dat ze moeten komen kijken. En dan hebben we enorm veel reservaties gehad.”

De Hooipiete_wateroverlast
Nieuws

Restaurant De Hooipiete in Fintele trotseert wateroverlast met een positieve noot

Baggerwerken

Mooie beelden waren het, dat wel. Maar de wateroverlast zorgde ook voor veel ellende. De baggerwerken moeten het probleem in de toekomst vermijden. “Toen ik een jaar of vijf oud was, hebben ze de IJzer ook gebaggerd. Het is dus al een jaar of 35 geleden dat er nog werken zijn uitgevoerd. Als het zo lang geleden is, is het logisch dat alles toeslibt, en dat er niet genoeg water naar zee kan.”

Nathalie Dewulf

Nathalie Dewulf
