Maar ook de wadi trad buiten zijn oevers. Dat is een kuil die regenwater opvangt en de tijd geeft om in de bodem te sijpelen. "We dachten dat we veilig waren met de wadi, maar die liep over", vervolgt Amez. "Via daar is de hele lagere school ondergelopen." De school heeft wel vaker te maken met wateroverlast, maar zo erg is het nog nooit geweest: "Het water kwam zo'n 25 cm hoog", aldus de directeur.