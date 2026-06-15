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Waregem

School in Ware­gem vol­le­dig onder­ge­lo­pen na onweer: Het water stond 25 cm hoog”

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In Waregem is door het noodweer van vannacht de Vrije Basisschool Sint-Petrus volledig ondergelopen. Het water stroomde binnen via de straat en de overgelopen wadi. Vanochtend hielpen een dertigtal ouders al het materiaal buiten te zetten.

De buurman van de school belde mij om te vertellen dat de hele school onder water stond", vertelt Veronique Amez, directeur van de school. "Onze school ligt op het laagste punt van de straat, via daar is de volledige kleuterblok ondergelopen."

"De buurman belde mij omdat de hele school onder water stond."

Veronique Amez - directeur van Vrije Basisschool Sint-Petrus

Maar ook de wadi trad buiten zijn oevers. Dat is een kuil die regenwater opvangt en de tijd geeft om in de bodem te sijpelen. "We dachten dat we veilig waren met de wadi, maar die liep over", vervolgt Amez. "Via daar is de hele lagere school ondergelopen." De school heeft wel vaker te maken met wateroverlast, maar zo erg is het nog nooit geweest: "Het water kwam zo'n 25 cm hoog", aldus de directeur.

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Materiaal naar buiten

Doordat de hele school onder water stond, moest al het materiaal naar buiten. "We deden een online oproep, en een dertigtal ouders schoot ons te hulp om alles naar buiten te verplaatsen", vertelt Amez. De school houdt alvast haar hart vast, want er was heel wat nieuw sportmateriaal dat onder water stond: "Wanneer het materiaal droog is, zullen we alles weer naar binnen verplaatsen. Dan meten we op wat de schade is."

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Niels Jonckheere
Ann-Sofie Sabbe

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Ann-Sofie Sabbe
Wateroverlast Onweer

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