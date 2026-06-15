Opnieuw overlast na onweer: blikseminslag op huis in Handzame, in Waregem stonden de straten blank
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Het heeft weer op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen stevig geonweerd vannacht. In Handzame sloeg de bliksem in op een rijhuis. De bovenstaande video toont hoe de straten in Waregem onderlopen door intense regenbuien.
In Handzame, bij Kortemark, is vannacht bliksem neergevallen op een huis in de Edewallestraat. Niemand raakte gewond en de blikseminslag veroorzaakte geen brand, maar zorgde wel voor wat schade.
Blikseminslag Handzame ©Jurgen Wylin
In de zone Fluvia had de brandweer de handen vol met het onweer. De regen viel op bepaalde plaatsen met bakken uit de lucht met een concentratie van oproepen rond Waregem. De brandweer moest 92 keer uitrukken. De eerste meldingen van wateroverlast kwamen binnen net voor middernacht.
Ook in de Westhoek moesten de brandweerploegen uitrukken, in totaal negentien keer. Het wateroverlast trof vooral de regio Ieper, Zonnebeke en Westouter. Het ging voornamelijk om verstopte rioolkolken, waterinsijpeling in woningen en beperkte wateroverlast op verschillende locaties.
Wateroverlast in Waregem