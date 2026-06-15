In de zone Fluvia had de brandweer de handen vol met het onweer. De regen viel op bepaalde plaatsen met bakken uit de lucht met een concentratie van oproepen rond Waregem. De brandweer moest 92 keer uitrukken. De eerste meldingen van wateroverlast kwamen binnen net voor middernacht.

Ook in de Westhoek moesten de brandweerploegen uitrukken, in totaal negentien keer. Het wateroverlast trof vooral de regio Ieper, Zonnebeke en Westouter. Het ging voornamelijk om verstopte rioolkolken, waterinsijpeling in woningen en beperkte wateroverlast op verschillende locaties.