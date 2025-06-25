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Ledegem

Huis in Lede­gem onbe­woon­baar ver­klaard nadat blik­sem gis­te­ren­avond inslaat

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Gisterenavond is de volledige bovenverdieping van een boerderij verwoest geraakt nadat de bliksem er op insloeg. De brandweer kwam snel ter plaatse en de bewoners konden op tijd het perceel verlaten. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

Vader Piet Vandermersch zag de bliksem vallen op het huis van zijn zoon, Gilles. "Ik dacht dat het op de bomen was, maar het moet waarschijnlijk hier buiten op het licht geweest zijn. De elektriciteit was uitgevallen dus we hebben de elektriciteit weer aangelegd en niets speciaals gezien", vertelt Piet. "Plots kwam er rook uit de dakpannen dus de isolatie was aan het branden. En dan sloeg het door het dak, het waren twee meter hoge vlammen", vervolgt hij. Er zijn geen andere warmtebronnen op de zolder aanwezig, dus het vermoeden is dat de blikseminslag de brand veroorzaakte.

Plots kwam er rook uit de dakpannen dus de isolatie was aan het branden. En dan sloeg het door het dak, het waren twee meter hoge vlammen

Piet Vandermersch

De benedenverdieping heeft nog geen schade geleden, maar de komende weeromstandigheden kunnen dat veranderen. "We weten niet hoeveel neerslag er nog zal vallen, maar De kans is groot dat het onbewoonbaar zal zijn", zegt Piet Vandermersch.

De wind en de zonnewarmte deden het puin vanmorgen opnieuw wat smeulen, maar de situatie bleef onder controle.

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