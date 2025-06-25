De benedenverdieping heeft nog geen schade geleden, maar de komende weeromstandigheden kunnen dat veranderen. "We weten niet hoeveel neerslag er nog zal vallen, maar De kans is groot dat het onbewoonbaar zal zijn", zegt Piet Vandermersch.

De wind en de zonnewarmte deden het puin vanmorgen opnieuw wat smeulen, maar de situatie bleef onder controle.