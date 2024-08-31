Het onweer heeft in West-Vlaanderen vooral voor schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten daar. Met als gevolg heel wat meldingen van een windhoos bij de brandweer Fluvia. De brandweer rukte uit voor omgevallen bomen maar ook ergere zaken. In Ingooigem is het plat dak van een woning ingestort en in Heestert kwam de dakbedekking van een huis volledig los. De schoorsteen is afgekraakt. De video hierboven komt uit Anzegem. De brandweer wil in eerste instantie de hoofdwegen vrijmaken, zoals op de foto hieronder op de Keiberg in Moen.