Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het onweer heeft in West-Vlaanderen vooral voor schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten daar. Met als gevolg heel wat meldingen van een windhoos bij de brandweer Fluvia. De brandweer rukte uit voor omgevallen bomen maar ook ergere zaken. In Ingooigem is het plat dak van een woning ingestort en in Heestert kwam de dakbedekking van een huis volledig los. De schoorsteen is afgekraakt. De video hierboven komt uit Anzegem. De brandweer wil in eerste instantie de hoofdwegen vrijmaken, zoals op de foto hieronder op de Keiberg in Moen.
Om 20 uur 45 waren maar liefst 110 manschappen van de zone Fluvia met 24 verschillende voertuigen in de weer. De meeste meldingen situeerden zich in de regio Zwevegem - Anzegem. In die laatste gemeente zou een windhoos gepasseerd zijn. Zowel in de Guido Gezellestraat in Ingooigem als in de Stationsstraat in Heestert kwamen er meldingen binnen van beschadigde daken van woningen. Om 20u15 telde de zone Fluvia al 55 oproepen. Ook in Kuurne is de schoorsteen van een woning in de Kerkstraat losgekomen.
Op andere plaatsen amper wat regen
Het onweer sloeg niet overal hevig toe. De zone Westhoek kreeg een handvol meldingen. Aan zee en in de regio Brugge bleef het vaak bij wat spetters.