32°C
Aanmelden
Nieuws
Anzegem Zwevegem Avelgem

Onweer boven West-Vlaan­de­ren: voor­al scha­de in regio Zwe­ve­gem-Anze­gem door windhoos

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het onweer heeft in West-Vlaanderen vooral voor schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten daar. Met als gevolg heel wat meldingen van een windhoos bij de brandweer Fluvia. De brandweer rukte uit voor omgevallen bomen maar ook ergere zaken. In Ingooigem is het plat dak van een woning ingestort en in Heestert kwam de dakbedekking van een huis volledig los. De schoorsteen is afgekraakt. De video hierboven komt uit Anzegem. De brandweer wil in eerste instantie de hoofdwegen vrijmaken, zoals op de foto hieronder op de Keiberg in Moen.

Onweer moen brandweer boom

Om 20 uur 45 waren maar liefst 110 manschappen van de zone Fluvia met 24 verschillende voertuigen in de weer. De meeste meldingen situeerden zich in de regio Zwevegem - Anzegem. In die laatste gemeente zou een windhoos gepasseerd zijn. Zowel in de Guido Gezellestraat in Ingooigem als in de Stationsstraat in Heestert kwamen er meldingen binnen van beschadigde daken van woningen. Om 20u15 telde de zone Fluvia al 55 oproepen. Ook in Kuurne is de schoorsteen van een woning in de Kerkstraat losgekomen.

Op andere plaatsen amper wat regen

Het onweer sloeg niet overal hevig toe. De zone Westhoek kreeg een handvol meldingen. Aan zee en in de regio Brugge bleef het vaak bij wat spetters.

Whats App Image 2026 06 19 at 20 07 13
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Onweer

Meest gelezen

nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Geert Naessens

Weerman Geert Naessens waarschuwt: "mogelijk lokaal intense onweersbuien"
nacht van vlaanderen

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Passendale bliksem

Bliksem slaat in op woning in Passendale: dak zwaar beschadigd
Blikseminslag Wervik

Bewoners kunnen zelf brand blussen na blikseminslag in Wervik
2021-06-17 00:00:00 - 1722 geactiveerd voor risico op wateroverlast of storm

Vannacht code geel: onweer met felle rukwinden op komst
regen kust toerisme zee

KMI waarschuwt met code geel voor onweer in provincie, noodnummer 1722 geactiveerd
Aanmelden