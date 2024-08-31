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Torhout

Onweer op komst: Nacht van Vlaan­de­ren in Tor­hout afgelast

nacht van vlaanderen

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In Torhout is het loop- en wandelevenement 'De Nacht Van Vlaanderen' afgelast. Dat heeft de burgemeester beslist in overleg met de organisatie. Er is onweer op komst, en zou het te gevaarlijk worden om in de bossen te wandelen. De gouverneur heeft bovendien een algemeen toegangsverbod in alle provinciale domeinen afgekondigd. Hij adviseert ook om alle parken en bossen in de hele provincie af te sluiten.

De Nacht van Vlaanderen stevende af op een recordeditie met bijna 12.000 sportievelingen. De organisatie had alles in het werk gesteld om voldoende water en voor voldoende afkoeling te zorgen, maar het is niet de hitte, maar het voorspelde onweer dat voor de afgelasting zorgt.

Windstoten en hagel

Burgemeester Kristof Audenaert: "De gemeentelijke veiligheidscel heeft advies ingewonnen bij Meteosupport. Tijdens de zwaarste buien voorspeld tussen 19 en 23 uur is het opletten voor veel neerslag op korte tijd, zeer hevige windstoten (90 tot 120 km/uur) en grote hagelstenen. Het weer is niet stabiel waardoor er geen zicht is op waar de onweerscel zich gaat ontwikkelen."

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Veiligheid primeert

"Om de veiligheid van de deelnemers, de bezoekers en medewerkers van de loop- en wandeltocht te waarborgen heeft de gemeentelijke veiligheidscel en organisatie na raadplegen van de beschikbare weermodellen beslist om het loop- en wandelevenement volledig af te lassen. Gezien dit gaat over een groot evenement met meer dan 11.000 deelnemers en het finale weermodel pas later in de dag duidelijk zal zijn, was het noodzakelijk de beslissing al om 14 uur te nemen."

De redactie
Onweer Nacht van Vlaanderen

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