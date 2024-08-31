De Nacht van Vlaanderen stevende af op een recordeditie met bijna 12.000 sportievelingen. De organisatie had alles in het werk gesteld om voldoende water en voor voldoende afkoeling te zorgen, maar het is niet de hitte, maar het voorspelde onweer dat voor de afgelasting zorgt.

Windstoten en hagel

Burgemeester Kristof Audenaert: "De gemeentelijke veiligheidscel heeft advies ingewonnen bij Meteosupport. Tijdens de zwaarste buien voorspeld tussen 19 en 23 uur is het opletten voor veel neerslag op korte tijd, zeer hevige windstoten (90 tot 120 km/uur) en grote hagelstenen. Het weer is niet stabiel waardoor er geen zicht is op waar de onweerscel zich gaat ontwikkelen."

