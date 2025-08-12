Pieterjan Senaeve, ondervoorzitter De Nacht Van Vlaanderen: “Het is vandaag voor ons al een beetje afzien, maar ik denk dat de lopers en wandelaars morgen nog veel harder gaan afzien, dus dat hebben we er wel voor over.”

Beter voorbereid dan vorig jaar

Daarom neemt de organisatie volop maatregelen. In een loods ligt een extra grote voorraad water opgeslagen. Dirk Verduyn, voorzitter De Nacht Van Vlaanderen: “Vorig jaar hebben we geleerd dat we eigenlijk maximale maatregelen moeten nemen. We hebben koelwater uit de leidingen van de Watermaatschappij. We hebben diepvrieskisten aan de aankomst met ijsblokjes voor degene die oververhit zijn. We hebben koelwagens onderweg gezet.”

Volgens de organisatie zijn ze beter voorbereid dan vorig jaar. Ook toen was het erg warm.