Voor de light-versie in september is het alleen nog wachten op de goedkeuring van de Belgische Atletiek Federatie, want Torhout kreeg het Belgisch Kampioenschap 10km straatloop toegewezen.

Dirk Verduyn van de organisatie: "Als zij groen licht geven, beginnen we volop met de voorbereiding om op 18 september een miniversie van de Nacht van Vlaanderen voor tien kilometer lopen, tien kilometer wandelen, vijf kilometer starten en vijf kilometer wandelen te organiseren." - Jullie willen toch nog iets doen? "Ja, om vele redenen. Ten eerste, omdat we dat kampioenschap hebben gekregen, dus moeten we het ook organiseren. En ten tweede, voor de kleine afstanden is het heel moeilijk om met vouchers en zo te gaan werken. We gaan dat aanbieden als een alternatief, zodat de mensen die ingeschreven waren voor die gezellige wandeling door Torhout, dat ze dat die avond kunnen doen. En het zal iets meer nacht zijn dan wat het op 21 juni is", zegt Dirk Verduyn, voorzitter vzw De Nacht Van Vlaanderen