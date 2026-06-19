35°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Na afge­las­ting: klein­scha­li­ger ver­sie van Nacht van Vlaan­de­ren op 18 september

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op vrijdagavond 18 september komt er nu een light-versie van de Nacht, met alleen de korte afstanden. De halve en volledige marathon van 42 km zijn in september praktisch onhaalbaar. 

Voor de light-versie in september is het alleen nog wachten op de goedkeuring van de Belgische Atletiek Federatie, want Torhout kreeg het Belgisch Kampioenschap 10km straatloop toegewezen.

Dirk Verduyn van de organisatie: "Als zij groen licht geven, beginnen we volop met de voorbereiding om op 18 september een miniversie van de Nacht van Vlaanderen voor tien kilometer lopen, tien kilometer wandelen, vijf kilometer starten en vijf kilometer wandelen te organiseren." - Jullie willen toch nog iets doen? "Ja, om vele redenen.  Ten eerste, omdat we dat kampioenschap hebben gekregen, dus moeten we het ook organiseren. En ten tweede, voor de kleine afstanden is het heel moeilijk om met vouchers en zo te gaan werken.  We gaan dat aanbieden als een alternatief,  zodat de mensen die ingeschreven waren voor die gezellige wandeling door Torhout, dat ze dat die avond kunnen doen.  En het zal iets meer nacht zijn dan wat het op 21 juni is", zegt Dirk Verduyn, voorzitter vzw De Nacht Van Vlaanderen 

nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Nachtvanvlaanderen

Editie 2027 komt financieel niet in gedrang

De financiële reserves van de vereniging zijn groot genoeg om zonder kater de editie van 2027 te organiseren. In september krijgen de T-shirts ook een nieuwe opdruk. Van de goed 12.000 ingeschreven deelnemers zullen er toch goed 4.000 in september kunnen starten voor de kortere afstanden, schat de organisatie.

Redactie
Hitte Hittegolf Nacht van Vlaanderen

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Nieuws
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Grensrock menen

Grensrock neemt extra maatregelen tegen hitte tijdens festivalweekend
Seringenstraat

Hitte: Scholengroep Arkorum schrapt lessen in drie kleuter- en basisscholen
Voetauto
Update

Te heet in de auto? Zo moet het niet: man rijdt met linkervoet uit het raam op snelweg
Zwemmers nemen verfrissende duik in de Damse Vaart: "Perfecte start van vakantie na examens"

Zwemmers nemen verfrissende duik in Damse Vaart: "Perfecte start van vakantie na examens"
Thermometer - hitte

Dit zijn vandaag de 'warmste' punten in West-Vlaanderen
301 BB RECHTS hittegolfwaterbedeling

Van deur tot deur: Vleteren deelt water uit aan alle 75-plussers tijdens hittegolf
Aanmelden