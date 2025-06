Ook bij de marathon viel er West-Vlaams succes te rapen. Tim Calliauw uit Brugge leidde lange tijd, aangemoedigd door zijn vader, maar moest uiteindelijk de strijd staken. De overwinning ging uiteindelijk naar Ward Debruyne uit Torhout, die zijn tweede plaats van vorig jaar kon verzilveren. Hij kwam over de streep in 2 uur en 37 minuten, voor stadsgenoot Youri Gokel.

Van de 10 kilometer tot de 100 km wandelen: aan de finish was het telkens prijs voor mooie, emotionele taferelen. Iedereen had zijn of haar persoonlijk doel, en velen haalden de eindmeet moe maar voldaan.