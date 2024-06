Tijdens de 43ste editie van de 'Nacht van Vlaanderen' in Torhout verbrak het duo immers het wereldrecord (en Belgisch record) rolstoelmarathon. Over 42km deden ze 3:05:04. Larissa (28) zit sinds 2019 in een rolstoel met spina bifida, ook wel een 'open rug' genoemd.

Magisch getal 21

Net op 21 juni, tijdens de Nacht van Vlaanderen, vierde Andy (46) ook zijn 21-jarig huwelijk. Van een symbolisch moment gesproken: 'Ik denk dat 21 nu een geluksgetal van Andy is", lacht Larissa. Om het nog wat unieker te maken finishten ze ook nog eens op de 21ste plaats: "Dat het allemaal samenvalt met het getal '21' is wel echt toevallig."



Wereldrecord verpulverd

Het tweetal is actief in atletiekvereniging AVI Ingelmunster en vormt nog maar een duo sinds maart, maar heeft dus wel meteen een wereldrecord te pakken. Het vorige record stond op naam van Lotte de Vet en Kimberly, zij deden in maart 2023 3u25min over de marathon in Barcelona: "Ik heb Andy nooit gezegd of we al dan niet op schema waren voor dat record, want anders ging hij zich sowieso forceren."

Het West-Vlaamse duo wil niet dat het stopt bij het nieuwe wereldrecord, maar neemt nu toch even rust: "Na de finish moest Andy langsgaan bij de EHBO met een te lage suikerspiegel", zegt Larissa, "nu rusten we even uit, maar stiekem denken we al een aan wereldrecordpoging op de halve marathon, al moeten we die tijden nog eens bekijken."