Nacht van Vlaanderen betaalt 80 procent van inschrijvingsgeld terug na afgelasting
De organisatie van de Nacht van Vlaanderen in Torhout zal deelnemers na de afgelasting 80 procent van hun inschrijvingsgeld terugbetalen. Een volledige terugbetaling is volgens de organisatoren financieel niet haalbaar. Deelnemers krijgen daarnaast ook andere compensatiemogelijkheden.
De organisatie van de Nacht van Vlaanderen in Torhout voorziet een terugbetaling van 80 procent van het inschrijvingsgeld voor de afgelaste editie. De resterende 20 procent dient om de gemaakte organisatiekosten te dekken.
Volgens de organisatie is een volledige terugbetaling financieel niet haalbaar. Volgend jaar brengt de organisatie opnieuw kosten met zich mee, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan.
18 september 2026 of editie 2027
Deelnemers die ingeschreven waren voor het Belgisch kampioenschap 10 kilometer of voor de korte afstanden, die vermoedelijk op 18 september plaatsvinden, kunnen er ook voor kiezen om hun inschrijving daarvoor te gebruiken.
Daarnaast biedt de organisatie nog een derde compensatie aan. Wie dit jaar een ticket had, kan zich als 'vroegboeker' inschrijven voor de editie van 2027 zonder de geplande prijsverhoging te betalen.