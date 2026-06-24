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Torhout

Nacht van Vlaan­de­ren betaalt 80 pro­cent van inschrij­vings­geld terug na afgelasting

Lopen - lopers

De organisatie van de Nacht van Vlaanderen in Torhout zal deelnemers na de afgelasting 80 procent van hun inschrijvingsgeld terugbetalen. Een volledige terugbetaling is volgens de organisatoren financieel niet haalbaar. Deelnemers krijgen daarnaast ook andere compensatiemogelijkheden.

De organisatie van de Nacht van Vlaanderen in Torhout voorziet een terugbetaling van 80 procent van het inschrijvingsgeld voor de afgelaste editie. De resterende 20 procent dient om de gemaakte organisatiekosten te dekken.

Volgens de organisatie is een volledige terugbetaling financieel niet haalbaar. Volgend jaar brengt de organisatie opnieuw kosten met zich mee, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan.

Dirk verduyn voorzitter nacht van vlaanderen
Nieuws

Na afgelasting: kleinschaliger versie van Nacht van Vlaanderen op 18 september

18 september 2026 of editie 2027

Deelnemers die ingeschreven waren voor het Belgisch kampioenschap 10 kilometer of voor de korte afstanden, die vermoedelijk op 18 september plaatsvinden, kunnen er ook voor kiezen om hun inschrijving daarvoor te gebruiken.

Daarnaast biedt de organisatie nog een derde compensatie aan. Wie dit jaar een ticket had, kan zich als 'vroegboeker' inschrijven voor de editie van 2027 zonder de geplande prijsverhoging te betalen.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Nacht van Vlaanderen

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