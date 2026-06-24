De organisatie van de Nacht van Vlaanderen in Torhout voorziet een terugbetaling van 80 procent van het inschrijvingsgeld voor de afgelaste editie. De resterende 20 procent dient om de gemaakte organisatiekosten te dekken.

Volgens de organisatie is een volledige terugbetaling financieel niet haalbaar. Volgend jaar brengt de organisatie opnieuw kosten met zich mee, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan.