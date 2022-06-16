Twee vrienden wandelen toch de Nacht van Vlaanderen na afgelasting: “Het was op eigen risico, maar het is gelukt”
Hoewel de Nacht van Vlaanderen afgelopen vrijdag werd afgelast vanwege het noodweer, lieten boezemvrienden Glenn Mercy en Jeremy Craeye zich niet tegenhouden. Ze besloten de tocht op eigen houtje te lopen en haalden met succes de eindstreep.
"We waren teleurgesteld dat de wandeling niet doorging", vertelt Glenn Mercy. "We wilden onze maandenlange voorbereiding niet voor niets geweest laten zijn en besloten om toch de wandeling te doen. Dat was op eigen risico, maar het is toch gelukt."
Glenn en Jeremy zijn boezemvrienden sinds de middelbare school. Nu hebben ze samen de volledige afstand van 100 kilometer gewandeld, en deden daar zelfs één kilometer bovenop.
"De eerste 50 kilometer gingen vlot, maar daarna was het op karakter", zegt Glenn. "Door de warme temperaturen was het extra zwaar." In totaal deed het duo ruim 22 uur over de volledige afstand.
"Het was op karakter, en door de warme temperaturen was het extra zwaar"
Geen organisatie
De wandeling alleen doen vroeg om heel wat praktische regelingen: "Mijn vriendin kwam ons met de auto bevoorraden", vertelt Glenn.
Aan de finish kwamen de vrienden iemand van de organisatie tegen. "Wij zullen waarschijnlijk een medaille en een T-shirt opgestuurd krijgen, zo hebben we het toch een beetje officieel gedaan", eindigt Glenn.