"We waren teleurgesteld dat de wandeling niet doorging", vertelt Glenn Mercy. "We wilden onze maandenlange voorbereiding niet voor niets geweest laten zijn en besloten om toch de wandeling te doen. Dat was op eigen risico, maar het is toch gelukt."

Glenn en Jeremy zijn boezemvrienden sinds de middelbare school. Nu hebben ze samen de volledige afstand van 100 kilometer gewandeld, en deden daar zelfs één kilometer bovenop.