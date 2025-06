Sporten in deze hitte, dat is niet echt gezond, dat weet iedereen. Maar toch zullen dit weekend duizenden mensen wandelen of lopen. Want vanavond is er de nacht van Vlaanderen in Torhout en morgen de triatlon van Brugge. De organisatoren van de twee sportieve evenementen hebben maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen.