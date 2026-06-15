Ook in de Westhoek had de brandweer de handen vol met opnieuw stevige onweersbuien. In Heuvelland, waar er meer reliëf is, zorgde de overvloedige neerslag voor modderstromen. Rioolputjes konden de regen niet meer slikken en het water dat van de velden kwam zorgde voor smurrie. De regen kwam enkele huizen binnen, zoals bij Lena in de Boeschepestraat in Westouter.
"Toen ik vannacht opstond, stond ik met mijn voeten in het water," zegt Lena. "Het water en vooral ook de modder stond al halfweg hier. Ik heb meteen mijn zoon opgebeld om me te komen helpen." Lena en haar man wonen in de Boeschepestraat. Ze hadden enkele dagen voordien al zandzakjes gelegd maar die konden het water niet tegenhouden. Binnen hebben ze zo snel als kon alles wat hoger geplaatst.
Ook op andere plaatsen in de buurt was er overlast, met een modderstroom, door het onweer. Even verder werden ook Lander en zijn tweelingsbroer Simon verrast midden in de nacht. Met een landbouwvoertuig konden ze zelf beginnen modder wegscheppen. Maar de brandweerkazerne, waar ze zelf ook vrijwillig werken, ligt niet ver en hulp was snel ter plaatse.
Sint-Jan, Noodweer Benelux
Niet alleen regen, ook hagelstenen
Niet alleen was er hevige regenval in de nacht van zaterdag op zondag. Op sommige plaatsen kwam er ook hagel uit de lucht gevallen. Zoals bovenstaande foto uit Sint-Jan aantoont.
Wateroverlast in de Westhoek, maar ook opnieuw in regio Waregem
Brandweerploegen kwamen alles samen negentien keer tussen voor wateroverlast in de regio Ieper, Zonnebeke en Westouter. Het ging voornamelijk om verstopte rioolkolken, waterinsijpeling in woningen en beperkte wateroverlast op verschillende locaties. In de zone Fluvia kreeg de brandweer 92 oproepen. Vooral in en rond Waregem met wateroverlast tot gevolg. En in Kortemark was er een blikseminslag. Dat lees je ook in het artikel hiernaast.