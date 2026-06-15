"Toen ik vannacht opstond, stond ik met mijn voeten in het water," zegt Lena. "Het water en vooral ook de modder stond al halfweg hier. Ik heb meteen mijn zoon opgebeld om me te komen helpen." Lena en haar man wonen in de Boeschepestraat. Ze hadden enkele dagen voordien al zandzakjes gelegd maar die konden het water niet tegenhouden. Binnen hebben ze zo snel als kon alles wat hoger geplaatst.