Noodnummer 1722 geactiveerd voor onweersvoorspellingen

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 voor storm- en overstromingsgevaar opnieuw geactiveerd. Dat maakte de dienst vrijdagmiddag bekend, nadat het nummer donderdagavond al was ingezet.

De voorspelde hittegolf belooft hand in hand te gaan met stevige onweersbuien. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt code oranje aan voor vrijdagavond. De waarschuwing geldt eerst voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen tussen 19.00 uur en 01.00 uur. Op korte tijd kan er een grote hoeveelheid neerslag vallen, gepaard met harde windstoten en hagel.

Lokaal is er schade mogelijk, maar de situatie kan nog veranderen, klinkt het bij het KMI. Het Brussels Gewest sluit vrijdagavond uit voorzorgen voor de harde wind zijn regionale parken.

Wie schade wil melden, maar niet in levensgevaar verkeert, doet dat best online via 1722.be. Volgens de FOD is het de meest directe manier om hulp van de brandweer in te roepen. Als er mogelijk toch sprake is van levensgevaar, moet altijd het nummer 112 gebeld worden.