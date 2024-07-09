32°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Weer­man Geert Naes­sens waar­schuwt: moge­lijk lokaal inten­se onweersbuien”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vanavond en vannacht zullen er mogelijk zware onweersbuien over onze provincie trekken. Door de combinatie van hoge temperaturen, veel vocht en een onstabiele atmosfeer kunnen lokaal intense buien ontstaan, waarschuwt huisweerman Geert Naessens

De temperaturen liepen al op tot boven de 30 graden, ook aan de kust. "Momenteel bevinden we ons in een heel warme en onstabiele lucht, daardoor neemt de kans toe dat onweersbuien vanuit Frankrijk onze provincie bereiken", vertelt Naessens.

"We bevinden ons in een heel warme en onstabiele lucht, daardoor neemt de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk toe."

Geert Naessens - Weerman

De atmosfeer heeft heel veel vocht in zich, heel veel warmte in zich en ook heel veel energie, als er buien ontstaan kunnen zware buien. De eerste kunnen al in de vooravond opduiken. Daarbij is niet alleen veel regen mogelijk, maar ook hagel en stevige windstoten. De atmosferische opbouw laat toe dat er felle windstoten bij die buien kunnen komen.

Moeilijk te voorspellen

Toch blijft het moeilijk om precies te voorspellen waar en wanneer de zwaarste buien zullen ontstaan. "Het is onweer, dus je weet het eigenlijk nooit echt van tevoren. Maar veel weermodellen tonen dat er vanavond en vannacht actieve buien over onze provincie kunnen trekken", vertelt de weerman.

Naessens raadt aan om de weersituatie goed op te volgen en rekening te houden met mogelijke overlast door hevige neerslag, hagel en wind.

Noodnummer 1722 geactiveerd voor onweersvoorspellingen

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 voor storm- en overstromingsgevaar opnieuw geactiveerd. Dat maakte de dienst vrijdagmiddag bekend, nadat het nummer donderdagavond al was ingezet.

De voorspelde hittegolf belooft hand in hand te gaan met stevige onweersbuien. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt code oranje aan voor vrijdagavond. De waarschuwing geldt eerst voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen tussen 19.00 uur en 01.00 uur. Op korte tijd kan er een grote hoeveelheid neerslag vallen, gepaard met harde windstoten en hagel.

Lokaal is er schade mogelijk, maar de situatie kan nog veranderen, klinkt het bij het KMI. Het Brussels Gewest sluit vrijdagavond uit voorzorgen voor de harde wind zijn regionale parken.

Wie schade wil melden, maar niet in levensgevaar verkeert, doet dat best online via 1722.be. Volgens de FOD is het de meest directe manier om hulp van de brandweer in te roepen. Als er mogelijk toch sprake is van levensgevaar, moet altijd het nummer 112 gebeld worden.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Niels Jonckheere
Onweer

Meest gelezen

nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

nacht van vlaanderen

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Passendale bliksem

Bliksem slaat in op woning in Passendale: dak zwaar beschadigd
Blikseminslag Wervik

Bewoners kunnen zelf brand blussen na blikseminslag in Wervik
2021-06-17 00:00:00 - 1722 geactiveerd voor risico op wateroverlast of storm

Vannacht code geel: onweer met felle rukwinden op komst
regen kust toerisme zee

KMI waarschuwt met code geel voor onweer in provincie, noodnummer 1722 geactiveerd
Weerfoto5

Indrukwekkende beelden: supercel trekt over onze provincie
Aanmelden