Weerman Geert Naessens waarschuwt: “mogelijk lokaal intense onweersbuien”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vanavond en vannacht zullen er mogelijk zware onweersbuien over onze provincie trekken. Door de combinatie van hoge temperaturen, veel vocht en een onstabiele atmosfeer kunnen lokaal intense buien ontstaan, waarschuwt huisweerman Geert Naessens
De temperaturen liepen al op tot boven de 30 graden, ook aan de kust. "Momenteel bevinden we ons in een heel warme en onstabiele lucht, daardoor neemt de kans toe dat onweersbuien vanuit Frankrijk onze provincie bereiken", vertelt Naessens.
"We bevinden ons in een heel warme en onstabiele lucht, daardoor neemt de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk toe."
De atmosfeer heeft heel veel vocht in zich, heel veel warmte in zich en ook heel veel energie, als er buien ontstaan kunnen zware buien. De eerste kunnen al in de vooravond opduiken. Daarbij is niet alleen veel regen mogelijk, maar ook hagel en stevige windstoten. De atmosferische opbouw laat toe dat er felle windstoten bij die buien kunnen komen.
Moeilijk te voorspellen
Toch blijft het moeilijk om precies te voorspellen waar en wanneer de zwaarste buien zullen ontstaan. "Het is onweer, dus je weet het eigenlijk nooit echt van tevoren. Maar veel weermodellen tonen dat er vanavond en vannacht actieve buien over onze provincie kunnen trekken", vertelt de weerman.
Naessens raadt aan om de weersituatie goed op te volgen en rekening te houden met mogelijke overlast door hevige neerslag, hagel en wind.
Noodnummer 1722 geactiveerd voor onweersvoorspellingen
De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 voor storm- en overstromingsgevaar opnieuw geactiveerd. Dat maakte de dienst vrijdagmiddag bekend, nadat het nummer donderdagavond al was ingezet.
De voorspelde hittegolf belooft hand in hand te gaan met stevige onweersbuien. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt code oranje aan voor vrijdagavond. De waarschuwing geldt eerst voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen tussen 19.00 uur en 01.00 uur. Op korte tijd kan er een grote hoeveelheid neerslag vallen, gepaard met harde windstoten en hagel.
Lokaal is er schade mogelijk, maar de situatie kan nog veranderen, klinkt het bij het KMI. Het Brussels Gewest sluit vrijdagavond uit voorzorgen voor de harde wind zijn regionale parken.
Wie schade wil melden, maar niet in levensgevaar verkeert, doet dat best online via 1722.be. Volgens de FOD is het de meest directe manier om hulp van de brandweer in te roepen. Als er mogelijk toch sprake is van levensgevaar, moet altijd het nummer 112 gebeld worden.