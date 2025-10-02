17°C
Brouns inves­teert 6,7 mil­joen in maat­re­ge­len tegen wateroverlast

Wateroverlast Houthulst

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns wil West-Vlaanderen weerbaarder maken tegen periodes van droogte en hevige regenval. In onze provincie wordt er 3 miljoen euro geïnvesteerd in het IJzerbekken, 3 miljoen euro in het Leiebekken en 0,7 miljoen gaat naar vernattingsprojecten in de Kuststreek.

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns: “Water is geen probleem dat we moeten wegwerken, maar een bondgenoot die we beter moeten benutten. Met de Blue Deal investeren we in 2026 meer dan 50 miljoen euro in projecten die Vlaanderen beschermen tegen droogte en overstromingen én die zorgen voor gezondere waterlopen en valleien.”

IJzerbekken

Het budget van 3 miljoen voor het IJzerbekken wordt hoofdzakelijk ingezet om extra ruimte te creëren voor water. Hierbij worden onder andere enkele woningen in niet te beschermen overstromingsgevoelig gebied aangekocht. Daarnaast worden ook enkele te frequent overstromende gronden aangekocht en omgezet in natte natuur. Ook wordt de Handzamevaart in Kortemark opnieuw opengemaakt, een dijk en de pompstations ter hoogte van de Blankaart worden aangepast, de herinrichting van de Grote Beverdijkvaart wordt verdergezet. En in de regio Ieper wordt de kasteelgracht geruimd en het wachtbekken ‘Verdronken Weiden’ op de Ieperlee wordt verbeterd.

Leiebekken

Ook voor het Leiebekken voorziet minister Brouns in 2026 3 miljoen extra budget vanuit de Blue Deal. In 2026 wordt er gestart met de uitvoering van inrichtingswerken in een eerste deelgebied van het project rivierherstel Leie. “In de overige deelgebieden wordt verder ingezet in de aankoop van gronden of -waar mogelijk- op zelfrealisatie. Daarnaast zullen we in 2026 starten met een volgende fase van de openlegging van de Gaverbeek in Waregem en de Heulebeek in Gullegem. Eind dit jaar zal naar alle verwachting ook gestart worden met het openleggen van de Mandel in het Brugpark in Izegem in het kader van het project “Wandel op de Mandel.”

Kust

Voor de kust bedraagt de Blue Deal-bijdrage in 2026 700.000 euro. Dit zal door Natuur en Bos aangewend worden voor vernattingsprojecten.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Wateroverlast

