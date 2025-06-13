De baggerwerken gebeuren in drie zones, van Roesbrugge tot Nieuwpoort. Eerst wordt materiaal aangevoerd en worden mogelijke explosieven opgespoord. Daarna kan het slib worden afgevoerd.

Volgens voorzitter Maxim Veys van De Vlaamse Waterweg zorgt de ingreep voor “meer waterberging, een vlottere afvoer en extra kansen voor de binnenvaart.” Ook op het kanaal Ieper-IJzer lopen momenteel onderhoudswerken.