Op de IJzer zijn de voorbereidingen gestart voor grote onderhoudsbaggerwerken. Zo’n 45.000 m³ slib wordt verwijderd om de rivier opnieuw op standaarddiepte te brengen. De werken kosten 6,9 miljoen euro en lopen tot volgende zomer.
De ingreep past binnen het actieplan Weerbare Westhoek. “We versterken hiermee zowel de waterhuishouding als het economisch potentieel van de IJzer,” zegt Vlaams minister Annick De Ridder.
In drie zones
De baggerwerken gebeuren in drie zones, van Roesbrugge tot Nieuwpoort. Eerst wordt materiaal aangevoerd en worden mogelijke explosieven opgespoord. Daarna kan het slib worden afgevoerd.
Volgens voorzitter Maxim Veys van De Vlaamse Waterweg zorgt de ingreep voor “meer waterberging, een vlottere afvoer en extra kansen voor de binnenvaart.” Ook op het kanaal Ieper-IJzer lopen momenteel onderhoudswerken.