Samenwerking met Frankrijk om wateroverlast in de IJzervallei aan te pakken krijgen vorm
Een beeld van de watersnood van november 2023. Vrij snel is nadien een taskfoce Weerbare Westhoek opgericht om dit niet nog eens mee te maken. En kwam er meteen het besef: we moeten ook met Frankrijk samenwerking. In 2026 komt dat - eindelijk - in een stroomversnelling. De Fransen kunnen ons helpen enerzijds aan de bron van IJzer. Want van daar komt al dat water. Het project Pro Valy moet hier helpen.
Het project dat gisteren werd opgestart is een heel mooi project waarin we samen met de Fransen akkoord zijn om het Franse grondgebied in kaart te brengen, wat het ijzerbekken betreft, om te kunnen modelleren wat de juiste maatregelen zijn, ook langs Franse zijde, om op die doelstellingen te gaan werken.
ProValy wil het watersysteem van de IJzer en z'n zijbeken aanpakken. Het project duurt drie en een half jaar, met een budget van 4,5 miljoen euro. Bedoeling is voorkomen, waar nodig aanpassen en beter communiceren.
Bart Naeyaert: "Preventie is dat je vermijdt dat er wateroverlast zou zijn, of watertekort. Dat kan je doen door klimaatswijziging tegen te gaan. Maar als het dan zover is, door ook te zorgen dat uw systeem maximaal water kan infiltreren. Dat de waterlopen ingericht zijn om veel water te kunnen ontvangen en dat er ook bufferruimte voor water wordt voorzien. En als de nood het hoogst is en er wateroverlast ontstaat, dan is het ook belangrijk om goed met elkaar in contact te zijn. Over de juiste gegevens te beschikken. Zodat je niet lang moet discussiëren langs de Franse zijde of bij ons. Ook daar werkt het project op."
Ook Magetaux-project raakt in een stroomversnelling
Het water komt niet alleen uit Frankrijk. Eens het hier is, moet het ook weg naar zee. Ook bij de waterafvoer kunnen de Fransen helpen. Daarvoor bestaat al het Magetaux-project. Tijd dat ook dat eens vooruit gaat. Maar dat gebeurt binnenkort, antwoordt gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van raadslid Kurt Himpe (N-VA).
Carl Decaluwé: "Samenwerking is natuurlijk cruciaal in het kader van de waterafvoer. We hebben al problemen gehad. En één van de belangrijke projecten daarin in het Magetaux-project. Dat is een project dat ons toelaat, met de hulp en akkoord van de Fransen, om ook extra water afvoer te doen in Duinkerke. Maar daarvoor moet een verdrag aangepast worden. Intussen heeft de minister van buitenlandse zaken van Frankrijk en onze minister-president Diependaele dit vorig jaar al ondertekend. Ik maak mij sterk dat dit in de eerstkomende maanden effectief operationeel wordt."