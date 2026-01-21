ProValy wil het watersysteem van de IJzer en z'n zijbeken aanpakken. Het project duurt drie en een half jaar, met een budget van 4,5 miljoen euro. Bedoeling is voorkomen, waar nodig aanpassen en beter communiceren.

Bart Naeyaert: "Preventie is dat je vermijdt dat er wateroverlast zou zijn, of watertekort. Dat kan je doen door klimaatswijziging tegen te gaan. Maar als het dan zover is, door ook te zorgen dat uw systeem maximaal water kan infiltreren. Dat de waterlopen ingericht zijn om veel water te kunnen ontvangen en dat er ook bufferruimte voor water wordt voorzien. En als de nood het hoogst is en er wateroverlast ontstaat, dan is het ook belangrijk om goed met elkaar in contact te zijn. Over de juiste gegevens te beschikken. Zodat je niet lang moet discussiëren langs de Franse zijde of bij ons. Ook daar werkt het project op."